농업환경부 장관 면담…ODA 기반 협력 강화 논의

K-외식 간담회·급식 현장 방문…식자재 수출 확대 모색

[헤럴드경제=김선국 기자] 송미령 농림축산식품부 장관이 베트남을 찾아 농업 협력 강화와 K-푸드 수출 확대를 위한 현장 행보에 나선다.

농식품부는 송 장관이 21~23일 베트남을 방문해 양국 간 농업 협력과 식품·외식 분야 진출 확대 방안을 논의한다고 밝혔다.

베트남은 K-푸드 수출과 K-외식 기업 해외 진출의 핵심 시장으로, 양국은 농업 공적개발원조(ODA) 사업 등을 통해 협력을 이어오고 있다.

송 장관은 베트남 농업환경부 장관을 만나 취임 축하 인사를 전하고 농업 협력 확대 방안을 논의할 예정이다.

우리 정부가 지원한 국립가축질병진단센터를 방문해 사업 성과를 점검하고 향후 협력 방향도 모색한다.

아울러 베트남에 진출한 K-외식 프랜차이즈 기업들과 간담회를 열어 현지 진출 과정에서의 애로사항을 청취하고 지원 방안을 논의한다.

현지 급식 현장도 찾아 K-식자재 공급 확대 가능성을 점검하는 등 수출 연계 방안도 살펴볼 계획이다.

농식품부 관계자는 “베트남은 농업 협력과 식품 수출 모두에서 중요한 파트너”라며 “현장 중심 소통을 통해 실질적인 성과로 이어지도록 하겠다”고 했다.