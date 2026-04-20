[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구가 서울시가 실시한 ‘2025년 자치구 하수도 관리실태 평가’에서 25개 자치구 가운데 유일하게 ‘최우수구’로 선정됐다

‘하수도 관리실태 평가’는 공공하수도의 운영 효율성과 관리 수준, 대응 역량을 종합적으로 점검하는 평가다. 서울시는 매년 ▷예산·설계 ▷유지관리 ▷시공▷시책협력 등 4개 분야를 기준으로 자치구별 하수도 관리실태 전반을 평가하고 있다.

이번 평가에서 양천구는 전 분야에서 고르게 우수한 성과를 거두며 가장 높은 점수를 획득, 25개 자치구 중 유일한 ‘최우수구’로 선정됐다. 2023년 평가에서 ‘최우수구’, 지난해 ‘우수구’에 이어 올해 다시 ‘최우수구’에 올랐다.

구는 지난해에는 약 118억 원을 투입해 30년 이상 노후되거나 불량인 하수관로 5.4㎞를 정비했다. 집중호우 중점관리구역 내 빗물받이 2846개소를 정비하고 하수관로 3만4326m를 준설했다.

올해는 우기 전까지 약 3.7㎞ 구간의 노후 하수관로를 추가 정비할 계획이다. 이후에도 정비가 시급한 구간에 대해서는 서울시와 협력해 국·시비를 확보하고, 단계적으로 시설 개선을 이어간다는 방침이다.