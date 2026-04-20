6월 30일까지 아이패드·상품권 등 경품 추첨 이벤트

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권이 코스닥벤처펀드 투자 활성화를 위해 이벤트를 진행한다.

키움증권은 20일부터 오는 6월 30일까지 ‘코스닥벤처펀드 쓰리고 이벤트’를 실시한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 퀴즈 참여, 투자, 절세 등 세 가지 혜택을 동시에 제공하는 것이 특징이다.

우선 이벤트 기간 동안 코스닥벤처펀드 관련 퀴즈를 풀고 정답을 확인한 고객에게 매수 쿠폰 5000원이 지급된다. 해당 혜택은 선착순 2026명에게 제공된다.

또, 이벤트 기간 내 코스닥벤처펀드를 100만원 이상 순매수한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 지급한다. 아이패드 미니(256GB) 1명, 신세계상품권 10만원 5명, 네이버페이 5만원 10명, 네이버페이 1만원 100명 등이 포함된다.

코스닥벤처펀드의 절세 혜택도 함께 강조된다. 2028년까지 연간 투자금액의 10%에 대해 소득공제가 가능하며, 최대 공제 한도는 200만원(전 금융권 합산)이다. 다만 3년 이상 보유해야 하며, 가입 후 3년 이내 중도환매 시 기존에 적용받은 소득공제 금액이 추징될 수 있다.

키움증권 관계자는 “투자 진입 장벽을 낮추고 고객이 코스닥벤처펀드를 경험할 수 있도록 기획된 이벤트”라고 설명했다.