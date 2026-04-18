[헤럴드경제=김보영 기자] 이란 군부가 미국의 지속적인 자국 봉쇄 조치에 대응해 호르무즈 해협을 이전처럼 통제하겠다고 밝혔다.

18일(현지시간) AFP 통신 등 외신에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 “불행하게도 미국이 봉쇄라 부르는 해적행위를 계속하고 있다”며 “이 때문에 호르무즈 해협에 대한 통제가 재개됐다. 해협은 (이란)군의 강한 통제와 지휘 아래 있다”고 자국 언론에 말했다.

이란 반(半)관영 타스님통신도 이란 중앙작전사령부 대변인 성명을 인용해 “이란은 선의로 진행된 기존 협상의 합의에 따라 관리된 방식으로 제한된 수의 유조선과 상업 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용하기로 동의했다”고 보도했다.

중앙사령부는 “미국은 거듭 약속을 위반하며 이른바 ‘봉쇄’를 명목으로 해적 행위와 약탈을 계속하고 있다”며 “이에 따라 호르무즈 해협 통제는 이전 상태로 복귀했다. 해협은 이제 이란군의 엄격한 관리·통제하에 놓여 있다”고 밝혔다.