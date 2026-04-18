[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군이 세계중요농업유산으로 등재된 ‘울진 금강송 산지농업’의 가치를 널리 알리기 위해 오는 6월 14일까지 경기도 수원시 국립농업박물관에서 기획전시 ‘금강송 곁에’를 개최한다.

18일 울진군에 따르면 이번 전시는 울진 금강송 산지농업에 담긴 숲·농업·사람의 공생과 순환의 가치를 조명하면서 농업유산이 과거의 보존 대상에 머무르지 않고 현재와 미래로 이어지는 지속 가능한 자산임을 알리기 위해 마련했다.

전시는 박물관 전시동 복도 공간을 활용한 오픈형 구조로 마련해 관람객들이 이동 동선에 따라 자연스럽게 관람할 수 있도록 연출했다.

특히 바퀴가 달린 모듈형 전시 구조물을 활용해 ‘찾아가는 박물관’ 형태의 유연한 전시 환경을 구현하고, 금강송 산지농업의 이미지를 시각적으로 표현해 현장감을 높였다.

전시 내용은 ‘농업’, ‘공생’, ‘순환’ 등 세 가지 주제로 구성했다.

프롤로그에서는 세계중요농업유산 제도의 의미와 함께, 2025년 세계중요농업유산으로 선정된 울진 금강송 산지농업의 국제적 가치를 소개한다.

세계중요농업유산은 지역 자연환경과 인간의 삶이 오랜 시간 상호작용하며 형성된 전통 농업 시스템을 보호하고 계승하기 위한 국제 제도다.

울진군 관계자는“이번 전시는 울진 금강송 산지농업이 지닌 생태적·역사적·문화적 가치를 국민들에게 알리는 뜻깊은 기회”라며 “농업유산이 단순한 보존을 넘어 미래 자산으로 활용될 수 있다는 점을 널리 알리는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.