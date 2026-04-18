[헤럴드경제=최원혁 기자] 음주운전으로 물의를 일으킨 국가대표 여자 배구선수 안혜진이 자필 사과문을 올렸다.

17일 안혜진은 17일 자신의 SNS에 “음주운전으로 물의를 일으킨 점 깊이 사과드린다”며 “이번 일은 전적으로 저의 잘못이며 변명의 여지 없는 경솔한 행동이었다. 큰 실망과 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다”고 적었다.

그러면서 “이번 일을 계기로 자신을 되돌아보고 평생 반성하는 마음으로 살겠다”고 덧붙였다.

앞서 안혜진은 지난 16일 음주운전으로 경찰에 입건돼 조사받은 것으로 알려졌다.

안혜진은 소속팀 GS칼텍스에 음주운전 적발 사실을 신고했고, 구단은 곧바로 한국배구연맹에 통보, 리그 규정에 따른 징계 절차를 요청했다.

한국배구연맹 상벌규정 제10조 제1항 제1호에 따르면 음주운전 등 품위 손상행위가 발생하면 상벌위원회를 거쳐 징계를 내린다. 징계는 최소 경고부터 최대 제명까지 이뤄질 수 있으며 징계금은 500만원 이상으로 명시돼 있다.

배구연맹 관계자는 “경찰 조사 결과, 과실의 경중 정도, 반성 여부 등을 종합적으로 판단해 양정 기준 내에서 징계를 확정할 것”이라고 설명했다.

한편 안혜진은 지난 16일 대한배구협회가 발표한 여자배구 국가대표팀 명단에 이름을 올린 상태다.

협회 규정을 보면 음주운전으로 인해 500만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 않은 사람은 대표 선수가 될 수 없다. 또 500만원 미만의 벌금형을 받아도 2년까지는 태극마크를 달 수 없다.