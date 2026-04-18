[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘국민 신스틸러’ 배우 박경혜가 독립 4개월 차의 원룸 자취 생활을 공개했다.

17일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에 배우 박경혜가 출연했다.

이날 박혜경은 “첫 자취고 사실 집도 처음 구해봤다. 제가 사는 곳은 강남구 역삼동이다. 평수로는 한 6평 정도 되고 보증금 5천만 원에 월세 관리비 주차 포함 59만원”이라고 설명했다.

화장실은 널찍했지만 집안 곳곳에는 녹이 슨 흔적과 곰팡이들이 있었다.

박경혜는 “전 세입자 분이 습기 관리를 하지 못해서 녹이 슬거나 곰팡이가 있는 부분들이 꽤 있다”고 토로했다. 이에 조이는 “집주인 분이 고쳐줘야 하는 거 아니냐”고 했지만 박경혜는 “처음에 입주했을 때 집을 잘 못 본 부분도 있다”고 밝혔다.

기안84는 “작품 많이 하셨는데 조금 더 큰 데로 갈 수 있지 않았냐”고 조심스럽게 묻자 박경혜는 “가진 예산이 저 정도였다. 현실적인 부담에 압박받지 않고 지낼 수 있는 곳을 찾았다”고 밝혔다.

또 카페 아르바이트를 병행하고 있다고 밝힌 박경혜는 “아르바이트를 한 지 2년이 됐다. 작품이 없으면 고정적인 수입이 없다 보니 돈을 벌 수 있는 기회가 있으면 좋겠다고 생각했는데 아르바이트를 할 수 있게 됐다”고 말했다. 그러면서 “지금은 두 작품 진행하고 있는데 가게 아르바이트생 중에 배우로 활동하는 친구가 많아서 서로 도와준다”고 덧붙였다.