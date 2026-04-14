[헤럴드경제=조용직 기자] KPGA 투어에서 활약하는 박은신(36·하나금융그룹)이 올 시즌 데상트코리아 먼싱웨어가 제공하는 골프웨어를 착용하고 KPGA 투어 전 대회에 출전한다.

스포츠인텔리전스그룹(SIG)은 14일 소속선수 박은신이 데상트코리아 먼싱웨어와 2026 시즌 공식 의류 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.

박은신은 지난 2022년 경남 거제 드비치 골프클럽에서 열린 제12회 데상트코리아 먼싱웨어 매치플레이에서 KPGA 투어 데뷔 13년 만에 프로 통산 첫 우승을 달성한 바 있다.

데상트코리아 먼싱웨어 관계자는 “필드 위에서 묵묵히 실력을 증명해온 박은신의 진정성 있는 플레이가 브랜드의 프리미엄 가치와 부합한다”며 “2026년 시즌 박은신이 먼싱웨어와 함께 필드 위에서 자신만의 가치를 빛낼 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

박은신은 “선수 생활에서 가장 감격스러웠던 첫 우승 무대가 바로 제12회 데상트코리아 먼싱웨어 매치플레이였다. 그 인연이 이렇게 공식 후원 계약으로 이어져 매우 뜻깊고 감사하다”며 “먼싱웨어라는 훌륭한 브랜드의 지원을 등에 업고, 2026년 시즌에는 더 좋은 경기력과 성적으로 보답하겠다”고 각오를 다졌다.