[헤럴드경제=김주리 기자] 인제대학교 해운대백병원 간호사들이 국내외에서 발생한 응급현장에 대응한 사례가 잇따라 알려졌다.

13일 병원 홈페이지에 따르면 최근 일본 오키나와와 국내 열차에서 각각 발생한 응급 상황에서 간호사들이 외국인 환자를 도운 사연 2건이 접수됐다.

해당 사연은 현장 목격자와 열차 승무원이 병원 홈페이지를 통해 직접 전하면서 전해졌다.

지난달 22일 일본 오키나와 국제거리 인근 식당에서는 외국인 남성이 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러지는 상황이 발생했다. 현장에 있던 혈액종양내과 이나영 간호사는 환자 상태를 확인하고 기본 처치와 활력징후를 살피며 대응했으며, 현지 구급대가 도착할 때까지 환자를 지켜보다 인계했다.

이달 7일 서울에서 부산으로 향하던 ITX-마음 열차 안에서도 유사한 상황이 발생했다.

외국인 여성 승객이 응급상황을 겪자 같은 열차에 탑승 중이던 응급중환자실 김나현 간호사는 다른 객차에서 이동해 환자의 맥박과 의식 상태 등을 확인하며 대응했고, 환자는 밀양역에서 119 구급대에 인계됐다.

열차 승무원은 병원에 보낸 글에서 “다른 객차에서 급히 달려와 환자의 맥박과 의식 상태, 안구 반응 등을 면밀히 확인하며 신속하게 대응했다”며 “외국인 환자여서 의사소통이 원활하지 않은 상황에서 전문적인 판단과 조치가 더욱 빛났다”고 전했다.

김 간호사는 “안내 방송을 듣자마자 몸이 먼저 반응했다”며 “긴장되기도 했지만 환자 상태를 확인하고 도움을 드려야겠다는 생각뿐이었다”고 말했다.