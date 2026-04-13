지니TV 위젯 클릭 한번에 VOD 시청 거실 넘어 개인공간서 ‘IPTV+AI’ 경험

KT는 인공지능(AI) 비서 기능이 강화된 태블릿형 인터넷TV(IPTV) 단말 ‘지니 TV 탭 4’를 출시(사진)한다고 13일 밝혔다. 전국 KT 매장과 공식 온라인몰 ‘KT 닷컴’, 고객센터를 통해 구매·가입할 수 있다.

KT는 지니 TV 탭 4의 가장 큰 특징으로 콘텐츠 접근성과 스마트 기능이 대폭 강화됐다는 점을 꼽았다. 우선 지니 TV 위젯 기능을 통해 별도의 앱 실행 없이 홈 화면에서 클릭만 하면 인기 주문형비디오(VOD) 콘텐츠를 즉시 시청할 수 있다.

아울러 구글의 최신 AI 모델인 ‘제미나이’ 호출 기능이 탑재됐다. 이를 활용해 콘텐츠 검색은 물론 일상적인 정보 문의까지 음성으로 처리할 수 있다. 이로써 한층 진화한 AI 비서 경험을 제공한다고 KT는 강조했다.

이와 함께 지니 TV 탭 4는 전작과 동일한 11인치 화면과 7040mAh 배터리를 유지하면서도 25W 고속충전을 지원한다. 또 6GB 메모리(RAM)와 128GB 저장용량을 탑재했으며, 최대 2TB까지 지원하는 외장 스토리지를 도입해 대용량 콘텐츠 저장도 가능하다.

색상은 ‘그레이’ 단일 모델로 출시된다. 출고가는 부가세 포함 37만9500원이다. KT에 따르면 이용자는 집 안의 KT 와이파이(WiFi)를 통해 실시간 채널 시청, VOD 다시 보기, 키즈랜드 등 KT IPTV의 서비스를 이용할 수 있다. OTT와 AI 서비스 등 다양한 콘텐츠도 즐길 수 있다.

더불어 기존 KT IPTV 가입 고객은 TV 요금제에 월 8800원(지니 TV 에센스 3년 약정, 복수 단말 기준)을 추가하면 지니 TV 탭 4를 추가 TV로 이용할 수 있다. 단말 단독 구매를 원하는 고객은 KT 모바일 요금제 ‘삼성 초이스’에 가입할 시 약정 기간 동안 단말 할부원금을 최대 14만4000원(2년 약정 기준)까지 할인받을 수 있다.

손정엽 KT 디바이스사업본부장은 “지니 TV 탭 4는 IPTV와 AI를 하나의 태블릿에 담아 거실 중심의 미디어 경험을 개인 공간으로 확장한 단말”이라며 “앞으로도 AI 기술을 접목한 다양한 디바이스를 통해 차별화된 미디어 라이프를 제공하겠다”고 밝혔다.

차민주 기자