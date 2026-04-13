크로노스 암호화폐 CRO로 지급

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC 백악관 대회에서 우수 선수에게 총 100만 달러(약 15억원)의 보너스를 지급하기로 했다.

UFC는 12일(이하 현지시간) “UFC 프리덤 250 대회에 출전하는 선수중 선정된 선수들에게 크로노스 생태계의 네이티브 암호화폐인 CRO로 100만 달러 보너스 풀을 조성할 예정”이라고 보도자료를 통해 밝혔다. 100만 달러는 현재 환율로 약 1440만 CRO에 해당한다고 UFC는 덧붙였다.

UFC 프리덤 250 대회는 오는 6월 14일 미 워싱턴DC 백악관에서 열린다. 라이트급 챔프 일리아 토푸리아 대 저스틴 게이치의 타이틀전, 알렉스 페레이라와 시릴 간의 헤비급 잠정챔피언 결정전 등 호화카드가 예정돼 있다.

UFC는 암호화폐 보너스가 기존 ‘오늘의 경기’ ‘오늘의 퍼포먼스’ 보너스 외 추가로 지급되는 것이라고 설명했다. 몇 명에게 지급되는지는 알려지지 않았다. UFC는 “선수들이 CRO 보너스를 획득하는 방법에 대해서는 추후 발표할 예정”이라고 전했다.

이번 보너스는 UFC의 ‘공식 파이트 키트 파트너’인 크립토닷컴과 손잡고 기획됐다. 크립토닷컴과 UFC는 지난 2022년 팬 투표로 선정된 상위 3명의 선수에게 비트코인 ​​보너스를 지급하는 ‘팬 보너스 오브 더 나이트’ 시스템을 발표한 바 있다. 1등에게는 3만 달러, 2등에게는 2만 달러, 3등에게는 1만 달러 상당의 비트코인이 지급됐다. 실제 UFC 273부터 UFC 278까지 시행됐다.