이태원 ‘남산뷰’ 하이엔드 주거벨트 형성 그랜드하얏트 서울 바로 맞은편, 14세대 유현준 교수 설계, 2029년 입주 예정

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 용산구 이태원동 일대에 남산 조망을 앞세운 또 하나의 하이엔드 주택이 들어선다.

12일 부동산업계에 따르면 이태원동 6-4번지 일대에 들어서는 보스크남산은 이르면 이달 말, 늦어도 내달 착공에 돌입할 예정이다. 준공은 2028년 12월, 입주예정일은 2029년이다.

보스크남산은 스페인어로 ‘숲’을 의미하는 ‘보스크(BOSQUE)’에서 따왔다. 명칭에서 드러나듯 남산 소월길 인근으로 ‘영구 남산뷰’를 확보할 수 있는 것으로 전해졌다. 남산공원은 물론 그랜드하얏트 서울, 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 등 주요 하이엔드 인프라를 인근에서 누릴 수 있다. 특히 그랜드하얏트 서울과는 도보로 길 하나를 사이에 둔 입지로, 약 7~8m 거리에 불과하다.

보스크남산은 지하4층 ~ 지상4층 규모로 총 14세대가 들어선다. 대지 규모만 약 980평(3240㎡)에 이른다. 전용면적은 241~393㎡으로 단층 6세대, 복층 6세대, 펜트하우스 및 슈퍼펜트하우스 각각 1세대씩 구성돼 총 14세대다. 주차수는 총 78대로 세대당 약 5.57대 수준이다.

각 세대는 스킵 플로어(한 층을 반 층 단위로 나누어 연결하는 구조) 형태로 설계되고, 일부 세대에서는 3~5미터 광폭 발코니가 적용된다. 이 중에서도 최고급 타입인 슈퍼펜트하우스는 실내 130평, 하늘정원 100평을 사용할 것으로 알려졌다. 이밖에 지하 2층엔 각종 프라이빗 커뮤니티 시설도 들어설 것으로 전해졌다.

특히 국내 유명 건축가인 유현준 홍익대 교수가 설계를 맡아 관심을 끌고 있다. 유 교수는 ‘알쓸신잡’·‘차이나는클래스’ 등 여러 텔레비전 프로그램을 알려져있으며, 르무아한남·아페르한강 등 주요 하이엔드 주택 설계를 맡았다.

구체적인 분양가는 공개되지 않았다. 다만 약 700미터 거리에 위치한 어퍼하우스 남산이 150억~200억원대에 매물대를 형성한 점을 감안하면, 보스크남산 역시 200억원대를 한참 웃돌 것이라는게 부동산 관계자들의 전언이다. 어퍼하우스 남산은 과거 남산체육관을 리모델링한 곳으로 정몽준 아산재단 이사장, 허영인 SPC그룹 회장, 배우 하정우, 가수 싸이 등이 거주중으로 알려져있다.

보스크남산이 들어서면 이태원동 일대에 ‘남산뷰’를 갖춘 하이엔드 주거 벨트가 점차 확대될 전망이다. 부동산업계 관계자는 “남산 조망과 프라이버시를 동시에 확보할 수 있는 입지는 서울에서도 극히 드물다”라며 “하이엔드 주택에 대한 수요가 꾸준한 반면 공급이 제한적이라 희소성이 갈수록 부각될 것”이라고 말했다.