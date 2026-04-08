英 스카이뉴스 통화서 “군사적 목표 다 이뤄”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 미국과 이란이 2주 휴전에 합의한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 종전안 협상이 원하는 방향으로 진행되지 않으면 다시 이란을 공격할 수 있다고 압박했다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 이란과 2주간 휴전을 전격 발표한 이후 영국 스카이뉴스 특파원과 1분30초간 통화에서 이번 휴전이 미국의 “완전한 승리”라면서도 이란에 대한 경고를 잊지 않았다.

그는 휴전 합의에 “훌륭하다. 아주 좋다”고 자평하며 “우리는 군사적으로 하고 싶었던 모든 것을 다 이뤘다”고 말했다.

그러면서 “(협상 결과가) 좋지 않으면 우리는 언제든 아주 쉽게 (군사적으로) 되돌아갈 것”이라며 언제든 이란을 다시 공격할 수 있다는 점을 강조했다. 추후 이란과 협상에서 주도권을 쥐려는 계산으로 보인다.

트럼프 대통령은 이란이 제시한 10개항의 종전안을 미국이 받아들일 수 있는지에 대해선 “당신은 그 포인트들이 뭔지 모르지만 나는 안다”며 그 중 상당수는 “매우 훌륭하고, 대부분은 이미 충분히 협상된 상태”라고 설명했다.

트럼프 대통령은 이날 오후 6시32분 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다.

이란 최고국가안보회의도 성명에서 이란이 미국, 이스라엘과 전쟁에서 승리했으며 이란이 제시한 10개 항의 종전안을 미국이 전부 수용했다고 밝혔다.

이란 매체 보도에 따르면 10개항엔 이란의 우라늄 농축 허용, 호르무즈 해협 운항에 대한 이란의 통제, 역내 모든 기지에서 미 전투 병력 철수, 대(對)이란 제재 완화, 전쟁 피해 배상 등이 포함됐다. 그러나 미 행정부는 10개항에 대한 구체적인 입장은 공개하지 않았고 트럼프 대통령도 10개항이 협상을 위한 기반이라고만 언급했을 뿐 이란의 요구를 수용했다고 밝히지는 않았다.