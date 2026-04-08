[헤럴드경제=전현건·문혜현 기자] 북한 조선중앙통신은 8일 중국 왕이 외교부장이 오는 9일부터 10일까지 북한을 방문할 예정이라고 밝혔다.
통신은 이날 “조선민주주의인민공화국 외무성의 초청에 따라 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 중화인민공화국 외교부장인 왕의 동지가 9일부터 10일까지 우리나라를 방문하게 된다”고 보도했다.
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입력 2026-04-08 16:12:58 수정 2026-04-08 16:26:09
[헤럴드경제=전현건·문혜현 기자] 북한 조선중앙통신은 8일 중국 왕이 외교부장이 오는 9일부터 10일까지 북한을 방문할 예정이라고 밝혔다.
통신은 이날 “조선민주주의인민공화국 외무성의 초청에 따라 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 중화인민공화국 외교부장인 왕의 동지가 9일부터 10일까지 우리나라를 방문하게 된다”고 보도했다.
‘남양주 스토킹 살인’ 김훈 사이코패스였다…검찰 구속기소 [세상&]
[헤럴드경제=양근혁 기자] 검찰이 경기도 남양주에서 한때 연인이던 20대 여성을 스토킹하고 살해한 혐의를 받는 김훈(44)을 구속 상태로 재판에 넘겼다. 의정부지검 남양주지청 형사1부(부장 박수)는 8일 김훈을 특정범죄가중처벌법상 보복살인, 특수재물손괴, 공기호부정사용, 부정사용공기호 행사, 자동차 관리법 위반, 전자발찌 부착 등에 관한 법률 위반 등 혐의
‘5형제 아빠’ 임창정 “외식 한 번에 월세 수준…비싼 식당 못 가”
[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 배우 임창정이 다섯 아들을 키우는 고충을 털어놨다. 6일 방송된 tvN 스토리 ‘남겨서 뭐하게’에는 1990년대 인기 코미디 프로그램 ‘금촌댁네 사람들’의 주역 김용건, 이영자, 정선희, 임창정이 출연했다. 이날 이영자는 임창정에게 “애들이 남자애만 다섯 명이지 않냐. 식비만 해도 얼마냐”고 물었다. 이에 임창정은 “원래 딸이 나왔으면 둘에서 끝내려고 했다. 그래서 셋째를 낳았는데 아들이고 넷째도 아들이고 다섯 째도 아들이었다. 그래서 여섯째 때는 그냥 묶었다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 임창정은 “외출할 때는 차 두 대로 움직인다. 소고기 먹으려고 가면 밥값이 아니고 자꾸 월세를 달라고 한다”고 했다. 이에 이영자는 “못해도 한 300~400만원은 된다는 거 아니냐”며 놀라워했다. 임창정은 “그래서 비싼 식당은 쉽게 가지 못한다”며 “소고기, 달걀 유통하는 지인들이 저희 사정을 알고 십시일반 보내준다”고 감사의 인사도 잊지 않았다. 그러면서
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하