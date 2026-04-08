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[헤럴드경제=전현건·문혜현 기자] 북한 조선중앙통신은 8일 중국 왕이 외교부장이 오는 9일부터 10일까지 북한을 방문할 예정이라고 밝혔다.

통신은 이날 “조선민주주의인민공화국 외무성의 초청에 따라 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 중화인민공화국 외교부장인 왕의 동지가 9일부터 10일까지 우리나라를 방문하게 된다”고 보도했다.


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