창업기업 육성 위한 업무협약 체결

메가존클라우드는 커리어 채용 플랫폼 운영 기업 오픈놀과 서울·과천 지역의 혁신 창업기업 발굴 및 육성을 위한 공동 협력 체계를 구축한다고 8일 밝혔다. 이를 위해 양사는 전날 과천시 창업지원센터에서 ‘창업기업 육성을 위한 전략적 업무협약’(사진)을 체결하고 서울·과천 지역 소재 창업기업을 대상으로 하는 기술 지원 및 성장 프로그램을 공동 운영하기로 했다.

이번 협약의 핵심은 창업기업의 필요에 맞춘 다층적 지원 체계다. 창업기업의 기술적 고충과 수요를 파악해 맞춤형 교육·세미나와 멘토링 프로그램을 제공한다. 또 양사의 글로벌 파트너십과 클라우드 인프라를 활용해 대상 기업별 비즈니스 특성에 최적화된 기술 컨설팅 및 기술 실증(PoC)을 병행 지원한다. 클라우드 운영 최적화 가이드 제공과 함께 양사 네트워크를 활용한 비즈니스 매칭, 글로벌 시장 진출 기회도 공동으로 모색한다.

김도형 메가존클라우드 유닛장은 “이번 협약을 통해 유망 창업기업이 클라우드 기반의 확장 가능한 인프라를 조기에 구축할 수 있도록 실질적인 기술 지원을 제공할 것”이라며 “창업 생태계와의 상생 협력 모델을 지속적으로 확대해나가겠다”고 말했다. 박세정 기자