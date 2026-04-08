전 직원 대상, 5월 7일까지 30일간 진행 에너지 절약 실적 우수한 개인·부서 시상

[헤럴드경제=전현건 기자] 병무청은 최근 중동 정세 불안에 따른 원유 가격 상승으로 에너지 절약에 대한 관심이 높아진 것과 관련해 전 직원이 참여하는 ‘MMA30 챌린지’ 실천 운동을 진행한다고 8일 밝혔다.

MMA는 ‘Move more(많이 움직이고), Minimize energy(에너지를 절약하며), Act for earth(지구를 위해 행동하자)’의 약자로, MMA30은 자가용 대신 버스, 지하철, 걷기를 통해 에너지는 아끼고, 환경은 지키며, 건강은 더하는 30일간의 특별 캠페인이다.

해당 캠페인은 병무청 전 직원을 대상으로 이날부터 5월 7일까지 30일간 진행된다.

병무청은 매일 걷기 8000보를 달성하거나 대중교통을 이용하는 등 에너지 절약 실천 실적이 우수한 개인과 부서를 선정해 시상할 계획이다.

홍소영 병무청장은 “이번 캠페인은 직원들의 일상 속 작은 실천이 모여 큰 변화를 만들어낼 수 있다는 데 의미가 있다”라며 “우리가 실천하는 친환경 출퇴근 습관이 범국가적 에너지 위기를 슬기롭게 극복해 나가는 밑거름이 되는 동시에 나의 건강과 우리의 환경을 지키는 원동력이 되길 바란다”라고 말했다.