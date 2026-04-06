전주에코시티·선월하이파크 현장 찾아 안전보건 관리체계 운영 현황 종합 확인

[헤럴드경제=신혜원 기자] 중흥그룹이 안전보건 관리체계 강화를 위해 경영진이 직접 참여하는 현장 점검을 진행했다고 6일 밝혔다.

김해근 중흥토건 대표이사와 이경호 중흥건설 대표이사는 지난달 18일 전주에코시티 17블록(중흥토건)과 같은달 26일 선월하이파크 택지조성공사(중흥건설) 현장을 방문해 안전관리 실태를 집중 점검했다.

이번 점검에는 대표이사를 비롯해 기술부, 안전부, 미래전략팀 등 주요 부서장들이 함께 참여해 안전보건 관리체계 운영 현황을 종합적으로 확인했다.

특히 안전보건 관리체계 운영 및 안전수칙 준수 실태, 작업환경 개선 여부 등을 면밀히 살펴보고, 개선이 필요한 사항에 대해서는 즉각적인 조치를 지시하는 등 실효성 있는 점검이 이뤄졌다.

점검 이후에는 현장 임직원들과 간담회를 열고 애로사항을 청취하고, 질의응답을 통해 소통했다. 경영진은 현장 경험을 바탕으로 실질적인 조언을 전하며 조직 내 유기적인 협력과 소통을 강조했다.

김 대표이사는 “모든 임직원이 안전과 품질은 기본이라는 한마음 한뜻으로 일할 때 최고의 성과가 나올 것”이라며 “이 마음가짐이 기본이 되어 중대재해를 미연에 방지할 수 있는 선진 건설기업이 될 것”이라고 말했다.

한편 중흥건설과 중흥토건은 앞으로도 대표이사가 직접 참여하는 현장 안전보건 점검을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.