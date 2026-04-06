245kV 초고압 변압기 21대 공급 계약 체결 중전기 부문 수주잔고 약 1조6000억원 돌파

[헤럴드경제=고은결 기자] 일진전기가 북미 데이터센터 시장에서 대규모 수주에 성공하며 북미 데이터센터향 변압기 시장 공략을 가속화한다.

일진전기는 캐나다 알버타주에 건설 예정인 대형 데이터센터 프로젝트에 약 1200억원 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 계약을 통해 일진전기는 245kV 초고압 변압기 총 21대를 오는 2027년 상반기부터 납품하게 됐다.

최근 북미지역에서 인공지능(AI) 산업의 급성장으로 인한 데이터센터 건설이 급증하면서 고효율·고용량 전력 기기에 대한 수요가 폭증하고 있다. 이에 따라 국내외 전력기기 업체들도 수주를 늘리기 위해 많은 노력을 기울여 왔다.

일진전기는 그동안 북미 데이터센터 프로젝트 수주에 참여해 왔으며, 이번 수주를 통해 까다로운 기술 사양을 요구하는 북미 데이터센터 시장에서 기술력을 재차 인정받게 됐다.

일진전기에 따르면 변압기 사업을 담당하고 있는 중전기 부문의 수주잔고는 지난해 말 기준 약 10억달러(약 1조6000억원)에 달한다.

일진전기 관계자는 “전 세계적으로 전력기기 시장의 슈퍼 사이클이 도래함에 따라 북미를 비롯한 글로벌 시장에서 초고압 변압기 수요가 지속적으로 늘고 있다”며 “공격적인 수주 활동과 함께 생산 능력 확대 및 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 시장 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 일진전기는 홍성 공장 증설 등을 통해 생산 캐파(CAPA)를 선제적으로 확보해 왔고, 이를 바탕으로 글로벌 고객사의 요구에 신속 대응 중이다.