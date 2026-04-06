서울시, 올해 신규가입자 10만가구 확보 추진 납기별 6회 1% 할인에 첫 3000원 추가 감면 작년 46만가구 이용…“비용 16억·CO₂ 9톤↓ 효과”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시는 수도요금 전자고지 이용 시 연간 최대 9000원을 감면한다고 6일 밝혔다. 이를 통해 올해 신규 가입자 10만명 확보를 추진한다.

전자고지 서비스는 종이고지서 대신 이메일·문자·모바일 애플리케이션으로 요금을 안내받는 방식으로, 납기 때마다 요금의 1%를 감면받을 수 있다. 감면액은 최소 200원에서 최대 1000원이다.

전자고지와 자동납부를 함께 신청하면 첫 감면 혜택으로 3000원이 추가로 감면된다. 전자고지와 자동납부를 모두 새로 신청하거나 미신청 항목을 추가할 경우 1회에 한해 적용된다.

연간 6회 납부하는 수도요금(2개월마다 부과) 경우 전자고지를 이용하면 최대 6000원(6회 기준)을 감면받을 수 있다. 여기에 첫 감면을 포함하면 최대 9000원을 절감할 수 있다.

지난해 전자고지 이용 가구는 46만가구로 전체의 약 22% 수준이다. 이용 시민에게 제공된 감면액은 약 10억원 규모로 집계됐다. 종이고지서 약 255만장이 줄어들면서 약 16억원의 비용이 절감됐고, 이산화탄소 배출도 약 9톤 감소한 것으로 나타났다고 시는 전했다.

서울시는 올해 신규 가입자 10만명 확보를 목표로 종이고지서 안내문, 현장 방문, 문자메시지, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 홍보를 강화한다. 신한카드·토스·카카오페이·하나페이 등 금융 앱과 연계해 납부 편의도 높일 계획이다.

전자고지와 자동납부는 120다산콜센터, 수도사업소, 아리수 사이버고객센터, 카카오톡 ‘서울아리수본부’ 채널 등을 통해 신청할 수 있다.

주용태 서울아리수본부장은 “전자고지 서비스는 시민 편의는 물론 종이 사용 절감과 탄소 감축에도 도움되는 생활밀착형 서비스”라며 “연간 약 255만장의 종이 사용을 줄이고 약 9톤의 이산화탄소 감축 효과도 기대할 수 있는 만큼 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.