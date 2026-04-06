서울 상승거래 비중 59.0%→51.4% ‘고가 밀집’ 강남3구 11.2%포인트↓ 과천도 전월 대비 -29.2%포인트 축소

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난달 서울 아파트 상승거래 비중이 전월 대비 7%포인트 넘게 축소된 것으로 나타났다. 특히 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 다주택자 매물 출회가 두드러지는 강남3구(강남·서초·송파구) 상승거래 비중은 10% 포인트 넘게 감소했다.

6일 직방이 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료를 분석한 결과 서울의 상승거래 비중은 2월 59.0%에서 3월 51.4%로 7.6%포인트 낮아졌다. 이는 월간 기준 2023년 11월(47.4%→39.4%, 7.9% 감소) 이후 가장 큰 낙폭으로, 수치 자체로도 지난해 8월(48.1%) 이후 가장 적은 상승거래 비중이다.

특히 강남권역(강남·서초·송파) 상승거래 비중은 2월 61.2%에서 3월 50.0%로 11.2%포인트 감소하며, 지난해 8월 48.1% 이후 가장 적은 비중을 나타냈다. 강남은 58.7%에서 40.5%로 크게 축소됐고, 서초구는 66.3%에서 53.1%로, 송파구가 60.3%에서 52.7%로 감소했다. 이는 공시가격 상승에 따른 세 부담과 양도소득세 중과 유예 종료를 앞둔 다주택자들의 매물 출회가 맞물린 영향으로 보인다. 특히 고가 아파트 비중이 높은 강남권을 중심으로 이러한 움직임이 일부 감지된다

비강남권의 상승거래 비중은 2월 58.8%에서 3월 51.5%로 7.3%포인트 낮아졌다. 강남권과 마찬가지로 상승 거래비중이 줄긴 했으나, 강남권(-11.2%포인트)에 비해 비중 감소폭은 상대적으로 제한적인 수준이다. 하락 거래 비중 또한 27.3%에서 31.5%로 4.3%포인트 늘며 강남권(25.2%→35.5%, +10.3%포인트) 대비 증가폭이 적었다.

경기는 2월 47.5%에서 3월 42.9%로 4.6%포인트 줄었고, 인천은 2월 46.3%에서 3월 40.2%로 6.1%포인트 비중이 줄었다. 경기에서는 과천시(40%, -29.2%포인트), 성남시 수정구(34.9%, -24.8%포인트), 광명시(43.7%,-16.7%포인트), 성남시 중원구(48.7%,-16.1%포인트), 의왕시(40%,-12.2%포인트), 시흥시(34.9%,-11.3%포인트) 중심으로 상승거래 비중이 줄었다.

전국 기준으로 보면 아파트 상승거래 비중은 44.5%로, 전월(48.0%) 대비 3.5%포인트 낮아졌다. 보합거래는 13.3%, 하락거래는 42.1%를 나타내며 전월까지 이어지던 상승 우위 흐름이 3월 들어 다소 둔화되는 양상이 나타났다. 전국 아파트 매매 거래량 역시 2월 3만8602건에서 3월 3만325건으로 감소했다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “3월 전국 아파트 매매 시장은 거래량 자체가 줄어든 가운데 상승거래 비중도 전월 대비 뚜렷하게 낮아지며 전반적인 관망세가 짙어진 모습”이라며 “수도권을 중심으로 매수심리가 위축됐지만, 매도자들이 호가를 쉽게 낮추지 않는 분위기 속에서 거래가격 또한 하방 경직성을 유지하고 있다”고 분석했다.

이어 “일부 실수요자의 자금 여건에 맞춘 수요는 서울과 수도권을 중심으로 이어지며 시장의 하방을 지지하고 있지만, 그간 가격 상승폭이 컸던 지역은 세제 및 금융 환경 변화에 대한 부담이 상대적으로 크게 작용하면서 3월 들어 일부 조정 흐름이 나타나고 있다”고 덧붙였다.