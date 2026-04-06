자율주행 웰니스 로봇 나무엑스에 에스원 솔루션 결합 CCTV 사각지대 해소하는 능동형 이동 보안 체계 구현 로봇 플랫폼과 물리 보안 인프라 연계로 시너지 극대화

[헤럴드경제=최은지 기자] SK인텔릭스가 에스원과 손잡고 자율주행 로봇을 활용한 이동형 보안 서비스 시장에 진출한다.

SK인텔릭스는 에스원과 ‘웰니스 서비스 영역 내 비전 AI 기반 보안 서비스 사업 추진을 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다. 양사는 SK인텔릭스의 구독 서비스 역량과 에스원의 보안 솔루션을 결합해 웰니스 로봇 ‘나무엑스(NAMUHX)’ 기반의 신규 서비스를 선보일 방침이다.

이번 협약으로 양사가 도입하는 ‘세이프 케어(Safe Care)’는 기존 고정형 CCTV의 한계인 영상 사각지대를 해소하는 데 중점을 뒀다. AI 로봇이 실내를 직접 주행하며 상황을 모니터링하고, 이상 징후 발생 시 에스원의 보안 인프라를 통해 대응하는 이동형 보안 체계를 구현한 것이 핵심이다.

SK인텔릭스는 오는 5월부터 나무엑스를 통한 이동형 AI 보안 영상 서비스를 본격 가동한다. 사용자가 보안 모드를 설정하면 로봇이 스스로 실내를 순찰하며, 미인가자 침입 시 영상을 기록하고 사용자에게 모바일 알림을 전송한다.

에스원은 로봇이 감지한 이상 상황에 대해 관제센터 모니터링과 긴급 출동 서비스를 제공한다. 고객 확인을 거쳐 실제 위급 상황으로 판단될 경우 현장에 전문 요원을 투입하는 등 단순 감지를 넘어선 실질적인 보안 대응을 맡는다.

양사는 향후 서비스 범위를 생활 안전 전반으로 넓힐 계획이다. 반려동물로 인한 화재 감지, 낙상 사고 포착 등 AI 기반 생활 밀착형 기능을 고도화하고, 상황 발생 시 경찰 및 구급차 호출까지 연계되는 능동형 대응 시스템을 구축할 예정이다.

진길수 에스원 시큐리티사업부장은 “보안과 웰니스의 결합은 필연적”이라며 “에스원의 비전 AI 기술이 일상의 불안을 해소하는 차별화된 경험을 창출할 것”이라고 밝혔다.

김형진 SK인텔릭스 나무엑스사업본부장은 “에스원과의 협력을 통해 진화된 보안 서비스를 선보일 것”이라며 “다양한 영역으로 서비스를 확장해 AI 웰니스 플랫폼 기업으로의 도약을 본격화하겠다”고 말했다.