[헤럴드경제=박혜림 기자] 이란의 새 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 부상 치료를 위해 러시아를 방문했다는 보도는 사실이 아닌 것으로 전해졌다.

러시아 국영 통신사 리아노보스티는 4일(현지시간) 외교 소식통을 인용해 모즈타바 하메네이가 러시아에 체류했다는 주장을 부인했다고 보도했다.

앞서 쿠웨이트 매체 알자리는 지난달 중순 모즈타바 하메네이가 부상 치료를 위해 모스크바로 긴급 이송됐다고 전한 바 있다. 다만 해당 내용은 주요 국제 언론이나 다른 유력 매체에서 별도로 확인되거나 신빙성을 인정받지는 못했다.

알자리는 지난달 15일 보도를 통해 모즈타바가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 제안으로 모스크바에서 수술을 받았다고 주장했다.

그러나 리아노보스티가 인용한 소식통은 모즈타바 하메네이가 “(러시아에) 단 몇 시간도 머무른 적이 없다. 그의 부상은 심각하지 않고 업무에 지장을 주지 않는다”고 설명했다.

앞서 이스라엘과 미국은 2월 28일 이란을 공습했으며, 같은 날 당시 최고지도자였던 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다.

이후 지난달 9일 그의 차남인 모즈타바 하메네이가 새 최고지도자로 선출됐다는 사실이 이란 국영 매체를 통해 발표됐다. 다만 그는 취임 이후 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다.