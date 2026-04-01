NH투자증권 소속 박민지, 이가영 선수 등 영업점 찾아 ‘N2 IMA1 중기형 1호’ 가입 6일까지 ‘N2 IMA 출시 기념 고객 이벤트’ “기업·투자자 연결…핵심 마중물 될 것”

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권은 자사 프로골프단 소속 선수들이 첫 종합투자계좌(IMA) 상품인 ‘N2 IMA 1 중기형 1호’에 직접 가입했다고 1일 밝혔다.

NH투자증권 프로골프단 소속 박민지, 이가영, 정윤지, 김시현, 최정원 프로는 지난달 31일 NH투자증권 영업부금융센터를 방문해 IMA 1호 상품 출시 첫날 가입자로 이름을 올렸다.

NH투자증권은 소속 선수들을 가입자로 내세우며, 자사가 직접 운용을 전담하고 원금 지급 의무를 부담하는 IMA 상품의 안정성에 대해 강조했다.

이번에 첫선을 보인 ‘N2 IMA1 중기형 1호’는 총 4000억원 한도로 모집되며, 2년 6개월의 투자 기간 연 4.0%의 기준수익률을 목표로 한다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 “당사를 대표하는 프로골프단 선수들이 가입자로 나서 상품에 대한 고객들의 신뢰가 더욱 높아질 것으로 기대한다”며 “IMA는 검증된 IB 역량을 바탕으로 고객에게는 안정적인 운용 성과를, 기업에는 중장기 자금을 공급하는 핵심 마중물 역할을 해내겠다”고 말했다.

NH투자증권은 IMA 출시를 기념해 오는 6일까지 IMA 가입 이벤트도 함께 진행한다. IMA 상품에 가입하고 이벤트 신청 완료한 개인 고객 대상으로, 가입 구간별 신세계백화점 모바일 상품권을 지급하며 최대 120만원의 혜택을 제공한다.

이벤트 관련 자세한 내용은 NH투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)인 N2 앱, 홈페이지에서 확인할 수 있다.