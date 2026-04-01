디지털 학습환경 맞춘 무료 배포…한국어·글로벌 버전 함께 제공 스티커 8종 세트에 굿노트 3개월 체험권까지 포함 4월 21일까지 배포…국내외 수험생 접점 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌이 디지털 필기 애플리케이션 굿노트와 손잡고 수험생을 위한 ‘2026 스터디플래너’를 글로벌 시장에 무료 배포한다. 태블릿PC 등 스마트 기기를 활용한 학습 환경 변화에 맞춰 디지털 학습 도구를 강화하려는 움직임으로 풀이된다.

에듀윌은 굿노트와 업무 제휴를 맺고 ‘2026 스터디플래너’를 무료 배포한다고 1일 밝혔다.

이번 스터디플래너 배포는 최근 디지털 학습 환경 확산에 맞춰 기획됐다. 종이 교재와 플래너를 넘어 모바일 환경에서도 수험생들이 체계적으로 학습 일정을 관리할 수 있도록 지원하겠다는 취지다.

제공되는 패키지는 한국어 버전과 글로벌 버전 등 2종의 스터디플래너를 비롯해 디지털 다이어리 작성에 활용할 수 있는 스티커 8종 세트, 굿노트 앱 3개월 체험권으로 구성된다.

플래너는 학습 계획 수립부터 복습 일정 관리까지 수험 생활 전반을 아우를 수 있도록 설계됐다. 특히 이번 콘텐츠는 굿노트 마켓플레이스 글로벌 페이지에도 공식 입점해 국내는 물론 해외 이용자들의 접근성도 높였다는 게 회사 측 설명이다.

에듀윌은 디지털 기기 활용에 익숙한 수험생들의 학습 편의성을 높이는 동시에, 자사 학습 콘텐츠를 디지털 환경에 맞게 확장하는 계기로 삼는다는 계획이다.

에듀윌 관계자는 “디지털 기기 활용에 익숙한 수험생들에게 효율적인 학습 환경을 제공하고자 굿노트와 협업하게 됐다”며 “앞으로도 학습에 도움이 되는 다양한 디지털 콘텐츠 개발을 이어갈 계획”이라고 말했다.

이번 ‘2026 스터디플래너’ 배포는 4월 21일까지 진행된다.