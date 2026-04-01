건설재해 근절 목표 추진

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 건설현장 안전 사각지대 해소를 위해 LH 건설현장에 안전감시단 배치를 본격 추진한다고 1일 밝혔다.

현재 법정 기준에 따라 건설현장에 의무 배치되는 안전관리자는 통상 1~3명 수준으로, 안전관리자만으로 현장 전체를 상시 감시하기에는 물리적 한계가 존재했다. 또한 3기신도시 본격 착공 등으로 올해 LH 관리물량이 약 16만1000호에 달할 것으로 전망되는 만큼, 관리물량 증가와 기존 현장 안전관리 체계의 한계를 보완할 수 있는 제도개선이 시급한 상황이었다.

이에 LH는 발주자(LH)의 주도하에 근로자의 안전을 최우선으로 확보하고, 위험요인을 실시간으로 발굴․제거할 수 있는 근로환경 조성을 조성하고자 ‘안전감시단’ 제도를 도입한다. ‘안전감시단’은 건설현장에 상주하며 ▷근로자 불안전 행동 차단 ▷작업장 시설물 위험요소 점검 및 제거 ▷안전점검회의(TBM) 안전조회 활동 ▷신규 근로자 안전교육 지원 ▷갱폼 인양․밀폐공간․고소작업 등 고위험 작업 상주 감시 업무 등을 수행한다.

LH는 지난해 재해 다발현장 4개소를 선별해 안전감시단 제도를 시범 운영한 바 있다. 운영 결과, 6개월간 건설현장 위험요소 1420건이 제거됐을 뿐 아니라, 산재 0건을 기록해 무재해 전환 성과를 거뒀다.

시범운영 성과를 토대로, LH는 올해 4월부터 5월까지 2개월간 고위험 건설현장 25개소를 대상으로 우선 운영에 나선다. 이어서 6월부터 내년 2월까지 배치 대상현장 80개소를 추가한 총 105개소에 안전관리단 231명(PM 21명, 상주감시단 210명)을 투입해 위험 시기별 안전감시단 순환·집중 배치를 시행할 계획이다.

LH는 정부의 건설현장 안전 강화 정책 기조에 맞춰 ‘건설사고 예측 AI’ 개발, 건설현장 ‘세이프-포인트 제도’ 도입, 안전보건센터 개소 등 다양한 정책을 통해 안전관리 역량을 높이고 있다.

이상조 LH 스마트건설안전본부장은 “건설현장의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치”라며 “안전감시단 확대 운영을 통해 현장의 위험요인을 더욱 신속하게 발굴․제거하고, 실효성 있는 예방 중심 안전관리체계를 구축해 나가겠다”고 전했다.