[헤럴드경제=김현일 기자] 필리핀 현지 교도소에서 복역하면서 국내에 마약 유통을 지휘한 혐의를 받는 박왕열이 구속됐다.

의정부지방법원은 27일 마약류관리법 위반 혐의를 받는 박왕열에 대해 “증거인멸과 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다고 밝혔다. 지난 25일 국내로 임시 인도된 지 이틀 만이다.

박왕열의 신병을 확보한 경기북부경찰청은 구속 기간 마약류관리법 위반 혐의와 관련한 추가 범행 등을 수사할 방침이다.

그는 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의를 받는다.

이날 오전 의정부지법에 출석한 박왕열은 “필리핀 교도소에서 필로폰을 투약했나”, “마약 공급은 어디서 받았나”, “마약 밀반입을 직접 지시했나” 등 취재진 질문에 답하지 않고 법정으로 들어갔다.

경찰이 기존에 검거한 박왕열 관련 공범 인원은 판매책 29명, 공급책 10명, 밀반입책 2명, 자금관리책 1명 등 42명이다. 단순 매수자 194명을 포함한 전체 검거 인원은 236명으로, 이 중 42명은 구속 상태다.

이들은 소화전이나 우편함 등에 마약을 숨겨둔 뒤 구매자에게 위치 정보를 보내는 이른바 ‘던지기’ 수법으로 마약을 유통한 것으로 조사됐다.

기존에 파악된 마약 유통 규모는 필로폰 약 4.9㎏, 엑스터시 4500여정, 케타민 2㎏, LSD 19정, 대마 3.99g 등이다. 시가 약 30억원 상당으로 추산됐다.

이는 박왕열이 송환된 후 하루 동안 조사해 확인한 결과여서 향후 조사 과정에서 더 많은 범죄가 밝혀질 것으로 예상된다.

한편, 박왕열은 인도 과정에서 마약 소변 간이시약 검사 결과 필로폰 양성 반응이 나왔다. 경찰 조사 과정에서도 투약 혐의를 인정했다.

필로폰 간이시약 검사는 통상 5일 전까지 투약 여부를 확인할 수 있어 박왕열은 필리핀 교도소에서 투약했을 가능성이 있다.