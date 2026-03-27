美 최대 보안 전시회서 ‘BLAZE’ 첫 선 “선제적 비전 인텔리전스 선도”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화비전이 미국 최대 보안 전시회에서 인공지능(AI) 기반 차세대 영상관제솔루션(VMS) ‘BLAZE(블레이즈)’를 공개했다.

한화비전은 25~27일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 보안 전시회 ‘ISC WEST 2026’에 글로벌 캠페인 ‘Now You See(나우 유 씨)’를 주제로 최신 영상 보안 기술을 선보였다. ISC WEST는 세계 3대 물리 보안 전문 전시회로, 매년 전 세계 700여개 기업이 참가한다.

이번 전시에서 한화비전은 하이브리드 AI 영상관제솔루션 BLAZE를 중점적으로 소개했다. BLAZE는 고도화된 AI 검색, 클라우드 연동을 통한 확장성, 한화비전 제품과의 강력한 연동성 등을 갖추고 있다.

BLAZE의 AI 기반 유사도 검색(Similarity Search)은 다수의 카메라에 찍힌 영상을 분석해 동일 인물을 식별, 추적한다. 이를 통해 사용자는 대규모 시설에서도 특정 인물의 이동 동선을 손쉽게 파악할 수 있다.

생성형 AI 기반의 의미 검색(Semantic Search)도 활용할 수 있다. 예를 들어 사용자가 ‘주황색 셔츠와 청바지를 입은 사람을 찾아줘’와 같은 구체적인 자연어 묘사로 보다 직관적인 검색을 할 수 있도록 돕는다.

BLZSE는 온프레이스(자체서버)와 클라우드 환경을 자유롭게 오가며 사용할 수 있는 하이브리드 아키텍처(설계구조)를 기반으로, 여러 지역에 흩어져 있는 수많은 관제시스템을 통합 관리하는 데 유리하다. 또 다중 사이트 환경에서도 원격 접속이 가능해 전 세계를 무대로 활동하는 글로벌 기업도 보다 효율적으로 시스템을 관리할 수 있다.

이밖에도 한화비전은 클라우드 기반 영상관제 솔루션 온클라우드(OnCloud), 클라우드 기반 출입통제솔루션 온카페(OnCAFE), 자체 개발 시스템온칩(SoC), 와이즈넷(Wisenet)9 기반 AI 카메라 등 AI 보안 솔루션을 선보였다.

한화비전 관계자는 “사용자는 한화비전의 기술을 유연하게 적용해 ‘엔드-투-엔드(End-to-end)’ 솔루션을 구축할 수 있을 것”이라며 “한화비전이 주도하는 AI 생태계가 전 세계로 확산할 수 있도록 비즈니스를 혁신하는 ‘선제적 비전 인텔리전스’(PVI)를 지속해서 선보일 것”이라고 말했다.