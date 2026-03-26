로컬기업 최대 5000만원, 강한 소상공인 최대 1억원 지원 민간투자 유치 소상공인엔 최대 5억원 매칭 융자 멘토링·사업화·투자연계로 도약 발판 마련

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 유망 소상공인의 성장과 도약을 지원하기 위해 ‘소상공인 성장지원’ 사업과 ‘소상공인 투자연계 지원’ 사업 공고를 27일 시행한다고 밝혔다.

중기부는 혁신적인 제품과 서비스를 보유한 소상공인을 발굴해 기업으로 성장할 수 있도록 멘토링, 사업화, 민간투자 연계 등을 체계적으로 지원할 계획이다.

‘소상공인 성장지원’ 사업은 로컬기업 육성 사업과 강한 소상공인 지원 사업으로 나뉜다.

로컬기업 육성 사업은 지역의 자연과 문화 자산 등 지역자원에 창의성을 결합해 사업적 가치를 창출하려는 소상공인을 지원하는 사업이다. 선발된 소상공인에게는 단계별로 성장지원 자금 300만원과 교육, 컨설팅, 네트워킹, 사업화 자금 최대 5000만원 등이 지원된다. 지역기업과 주민 등이 참여하는 지역 연계 프로그램도 함께 제공된다.

강한 소상공인 지원 사업은 차별화된 제품과 서비스를 개발해 선도기업으로 성장하려는 소상공인을 대상으로 한다. 선발된 소상공인에게는 단계별 성장지원 자금 300만원과 비즈니스모델 고도화를 위한 창작자·스타트업과의 팀빌딩, 전문가 멘토링, 사업화 자금 최대 1억원 등이 제공된다.

‘소상공인 투자연계 지원’ 사업인 LIPS Ⅰ·Ⅱ는 민간투자를 유치한 소상공인에게 정부가 정책자금 또는 사업화 자금을 매칭하는 프로그램이다.

LIPS Ⅰ은 중기부가 지정한 운영사가 먼저 투자한 경우 투자금의 최대 5배, 한도 5억원 내에서 매칭 융자를 제공한다. LIPS Ⅱ는 투자금의 최대 3배, 한도 2억원 내에서 사업화 자금을 지원한다.

사업 참여를 희망하는 소상공인은 27일부터 소상공인24 누리집에서 세부 내용을 확인할 수 있다. 신청은 4월 1일부터 소상공인24와 소상공인 정책자금 누리집을 통해 가능하다.