한국 첫 세계유산 ‘종묘’의 기와 지붕 형상화 세운4구역 갈등 속 전면에…범정부·대국민 홍보

[헤럴드경제=김현경 기자] 서울 종묘가 올해 7월 부산에서 개최되는 ‘유네스코 세계유산위원회’를 상징하는 얼굴이 된다.

국가유산청은 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’의 공식 상징(엠블럼)을 25일 공개했다.

이번 엠블럼은 한국 최초의 세계유산인 종묘 정전의 기와 지붕 형태와 색채를 소재로 제작됐다. 좌우로 장엄하게 펼쳐진 종묘 고유의 지붕 곡선을 통해 서울 도심 속에서 600여 년간 이어온 조선 왕실의 의례적 질서, 전통 건축 등 국가유산 보존의 의의를 형상화했다.

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주(神主·죽은 사람의 위패)를 모시고 제사를 지내는 국가 사당이다. 1995년 석굴암·불국사, 해인사 장경판전과 함께 세계유산에 등재됐다.

국가유산청은 이번 엠블럼을 통해 연결(Continuity)과 평화(Peace), 협력(Collaboration)의 세 메시지를 세계에 전달하고자 한다. 종묘 정전의 신실이 대를 이어 무한히 확장된 것에서 착안해 세계유산의 보호를 통한 세대 간 ‘연결’을 표현했다.

또한 조상과 자손의 평안을 기원하던 공간으로써 종묘의 의미를 담아 갈등을 극복하고 국제적 ‘평화’를 실현하는 협약의 정신을 상기하고, 이번 위원회를 계기로 한 지붕 아래 세계인을 모아 국제적 ‘협력’과 연대의 장을 마련하고자 하는 의지를 담았다.

세계유산위원회는 세계유산 등재와 보존, 관리를 논의하는 정부 간 회의다. 올해 위원회는 7월 19~29일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린다. 한국이 위원회를 개최하는 것은 1988년 세계유산협약에 가입한 후 38년 만에 처음이다.

종묘의 세계유산위원회 공식 엠블럼 지정은 종묘 맞은 편 세운4구역 재개발을 둘러싼 갈등이 지속되는 가운데 이뤄져 주목을 끈다.

국가유산청은 이번 엠블럼을 바탕으로 홍보 영상 제작 및 배포, 민간 협업을 통한 콘텐츠 개발, 기념품 배포 등 위원회 홍보 활동을 벌일 예정이다.

또한 엠블럼을 각 부처, 지방자치단체 및 공공기관에 배포해 범정부 차원의 홍보를 독려하고, 공식 홍보 영상을 공개헤 위원회에 대한 국민적 관심을 높일 계획이다.