‘15개 종전 조건’ 전달설 확산 튀르키예도 협상 장소 제공 방안 검토

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국의 대이란 종전 제안이 파키스탄을 통해 이란 측에 전달됐다는 외신 보도가 잇따라 나왔다. 다만 이란은 미국과 직·간접 협상을 진행한 적이 없다며 부인하고 있다.

25일(현지시간) AP통신은 파키스탄 관리 2명을 인용해 미국 측 제안이 이란에 전달됐다고 보도했다.

해당 보도에 따르면 종전 제안은 총 15개로 대이란 제재 완화와 핵 프로그램 포기, 미사일 사거리·수량 제한, 호르무즈 해협 재개방 등이 핵심 내용으로 담긴 것으로 전해졌다.

미국과 이란 사이의 중재에 관여한 이집트 측 인사도 제안 중에는 중동 내 친이란 무장세력에 대한 지원 중단 요구도 포함됐다고 AP통신에 말했다.

로이터통신도 이날 이란 고위 관리를 인용해 파키스탄이 미국의 제안을 이란에 전달했다고 보도했다. 다만 해당 관리는 제안이 실제로 15개 항목으로 이뤄졌는지에 대해서는 언급하지 않았다.

이란 측 인사는 또 튀르키예 역시 종전을 돕고 있으며 파키스탄과 튀르키예가 모두 미국과 이란 간 종전 협상 장소를 제공하는 방안을 검토 중이라고 전했다.

앞서 CNN과 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론도 미국이 파키스탄을 통해 이란 측에 15개 항목의 종전 조건을 전달했다고 보도한 바 있다.

다만 이란 정부와 군부는 미국과 직·간접적으로 협상한 적이 없다는 입장을 유지하고 있다. 파키스탄을 통해 미국의 종전안을 전달받았다는 보도에 대해서도 공식 확인은 내놓지 않았다.