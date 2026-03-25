단독대표 손면석, 개발 전략 정비 개발사 ‘매드엔진’ 차기 핵심으로

위메이드맥스가 손면석(사진) 단독 대표 체제로 개발 전략 전반을 재정비한 가운데, 게임 개발 경쟁력 강화에 총력을 쏟는다.

단순한 조직 정비를 넘어 회사의 개발 체계를 점검하고 차기 프로젝트 경쟁력을 끌어올리기 위한 전략적 변화다.

25일 업계에 따르면 위메이드맥스는 주요 프로젝트와 개발 조직 전반을 점검하고 핵심 프로젝트 중심의 개발 전략을 정비하고 있다. 개발 효율성과 프로젝트 완성도를 동시에 높이기 위한 취지다.

특히 단독 대표 체제 전환 이후 손면석 대표가 주요 프로젝트 전략을 직접 챙기며 개발 체계를 점검하고 있는 것으로 알려졌다. 대표 중심의 리더십이 강화되면서 프로젝트 추진 속도와 실행력이 더욱 탄력을 받을 것이라는 기대감이 나온다.

업계에서는 위메이드 그룹의 자체 개발 경쟁력에 대해 시각이 엇갈리고 있다. ‘미르’ 지적재산권(IP)이 오랜 기간 회사의 핵심 성과를 이끌어온 반면, 최근 글로벌 시장에서 신규 자체 IP의 성과는 미흡하다는 평가도 있다. 여기에 위믹스 관련 이슈 역시 게임사로서의 전략 수립과 실행에 적지 않은 영향을 미쳤다는 지적이다.

‘미르4’ 성공 이후 대형 신작 공백이 길어지고 ‘미르5’를 포함한 주요 프로젝트의 개발 기간이 장기화되면서 전략과 완성도에 대한 점검이 필요성하다는 목소리도 지속적으로 제기됐다.

이런 상황에서 손 대표가 개발 체계 전반을 재정비하며 체질 개선을 본격화하고 있는 것으로 보인다. 특히 ‘미르5’를 포함한 주요 프로젝트에 대해 경쟁력 강화를 위한 전략 점검이 진행 중이다. 글로벌 시장에서 통할 완성도 확보에 초점이 맞춰지고 있는 것으로 전해진다.

이와 함께 위메이드맥스 산하 개발사 매드엔진 역시 회사 개발 전략의 핵심 축으로 부상하고 있다. 매드엔진은 ‘나이트 크로우’ 흥행을 통해 개발력을 입증했다는 평가를 받는다. 현재 ‘프로젝트 탈(TAL)’, ‘나이트 크로우2(가제)’ 등 차세대 대형 프로젝트를 개발 중이다.

업계에서는 매드엔진이 향후 위메이드맥스의 핵심 개발 스튜디오로 자리잡아 회사의 개발 경쟁력을 좌우할 것이라는 관측도 나온다.

업계 관계자는 “글로벌에서 통하는 완성도 높은 대형 프로젝트를 지속적으로 만들어낼 수 있는 개발 역량이 필수 조건”이라며 “위메이드맥스 역시 핵심 스튜디오 중심 구조를 강화하며 체질 개선과 함께 중장기 전략 재정립에 나서고 있는 것으로 보인다”고 말했다. 박세정 기자