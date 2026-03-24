[헤럴드경제=배문숙 기자]한국가스공사 제주액화천연가스(LNG)본부가 통합방위태세 확립 최우수 기관으로 선정됐다.

24일 가스공사에 따르면 제주LNG본부는 전날 열린 ‘제59차 중앙통합방위회의’에서 통합방위태세 확립 우수 기관으로 선정돼 대통령 기관표창을 수상했다.

통합방위태세 확립 유공 대통령 기관표창은 전국 500여 개 국가중요시설을 대상으로 통합방위법에 근거한 국가방위요소로서의 과제 이행을 종합 평가, 가장 우수한 성과를 거둔 최우수 시설 1곳을 선정해 수여하는 최고 권위의 상이다.

가스공사 제주LNG본부는 ▷방호계획 작성 ▷방호역량 강화 ▷방호인력 교육훈련 등 총 8개 분야 24개 세부 항목에 걸쳐 서면 및 현장 평가를 받았다.

세부적으로는 CCTV, 자동추적 감지센서 등을 통합한 실시간 ‘과학화 보안 시스템 구축’을 통해 감시 사각지대를 해소하고, 유관기관과의 유기적인 협조 체계를 바탕으로 한 실전적인 대응 매뉴얼을 정비하는 등 통합방위계획의 실행력을 높이는 데 주력해 왔다.

특히, 구내도로 피폭 상황에 대비한 ‘긴급교통회복’ 과제를 신규 발굴해 현실적인 대응 계획을 수립하고, 훈련을 통한 실효성 검증을 거쳐 이를 충무계획에 반영하는 등 통합방위태세 확립에 노력해왔다.

최연혜 가스공사 사장은 “이번 수상은 제주LNG본부 전 직원과 유관기관이 다년간 함께 노력해 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 제주LNG본부뿐만 아니라 모든 현장에서 더욱 확고한 통합방위태세를 갖추어 안정적인 천연가스 공급에 만전을 기하겠다”고 강조했다.