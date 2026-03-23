보장균수 기반 맞춤형 설계로 고부가가치 펫 헬스케어 시장 선점 나서 분말·츄어블·스틱형 등 다양한 제형으로 국내 고객사 대상 ODM 설루션 고도화 장 건강·면역·구강·피부·모질·스트레스 케어까지 맞춤형 라인업 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 반려동물 헬스케어 ODM 기업 코스맥스펫은 바이오 전문기업 씨티씨바이오와 전략적 제조 파트너십을 체결하고 프리미엄 반려동물 유산균 시장 공략에 본격 나선다고 23일 밝혔다.

최근 반려동물의 장 건강, 면역 관리, 스트레스 완화 등 기능성 제품에 대한 수요가 늘어나는 가운데 코스맥스펫은 기존 ODM 제조 경쟁력에 차별화된 기능성 원료를 더해 고부가가치 펫 헬스케어 라인업을 확대한다는 방침이다.

씨티씨바이오는 균주 개발부터 대량 배양, 코팅 및 제형 안정화 기술, 균수 보증 설계 역량을 갖춘 전문기업이다. 특히 의약 및 동물용 제제 분야에서 축적한 미생물 제어 기술과 목적 기능에 맞춘 유산균 커스터마이징 기술을 바탕으로 반려동물 프로바이오틱스 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 프리미엄 유산균 제제 개발을 위한 전방위 협력에 나선다. 구체적으로는 반려동물 장 환경 특성을 반영한 전용 균주 기반 혼합유산균 개발, 장 건강과 면역, 구강, 피부·모질, 스트레스 케어 등 목적별 맞춤형 제품 라인업 구축에 협력할 계획이다.

특히 인체용 프로바이오틱스 분야에서 기술력을 인정받은 IFF의 프리미엄 원료를 적용해 제품 기능성을 높일 예정이다.

새롭게 선보일 프리미엄 제품군은 단순 혼합형 유산균 제품과 차별화를 꾀했다. 단순 투입균수 표기를 넘어 유통기한까지 기능이 유지되는 ‘보장균수’ 설계 기술을 적용한 것이 핵심이다.

코스맥스펫은 이를 바탕으로 분말, 츄어블, 스틱형 등 반려동물의 기호성을 고려한 다양한 제형의 제품을 제조할 수 있는 맞춤형 ODM 설루션을 국내 고객사에 제공해 B2B 시장 내 입지를 더욱 강화한다는 전략이다.

코스맥스펫 관계자는 “반려동물을 가족처럼 여기는 펫 휴먼라이제이션 확산으로 단순 간식을 넘어 과학적 근거를 갖춘 프리미엄 제품 중심으로 시장이 재편되고 있다”며 “이번 씨티씨바이오와의 협력을 통해 국내 반려동물 유산균 시장의 패러다임을 단순 혼합에서 맞춤형 보장균수로 전환하고 최고 품질의 제품을 선보이겠다”고 말했다.