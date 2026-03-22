ICIMOD “2000년 이후 급격 가속”…20억명 물 공급원 위협

[헤럴드경제=김유진 기자] 아시아 주요 수자원 공급원인 히말라야산맥 빙하의 감소 속도가 21세기 들어 두 배 이상 빨라졌다는 연구 결과가 나왔다. 빙하 두께가 빠르게 줄면서 약 20억 명의 생활 기반이 위협받을 수 있다는 우려가 제기된다.

22일(현지시간) AFP통신과 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 네팔 카트만두 소재 통합산악발전국제센터(ICIMOD)는 힌두쿠시·히말라야산맥 빙하 관측 결과를 담은 보고서를 통해 이 같은 분석을 내놨다.

보고서에 따르면 이 지역 빙하 두께는 2000년 이전에는 연평균 약 34㎝씩 감소했지만, 이후에는 연간 약 73㎝씩 줄어들며 감소 속도가 두 배 이상 빨라졌다. 이 영향으로 1990년부터 2020년까지 전체 빙하 면적의 약 12%가 사라진 것으로 추산됐다.

힌두쿠시·히말라야산맥은 아프가니스탄부터 미얀마까지 약 3500㎞에 걸쳐 분포하며, 약 6만3700개의 빙하를 통해 양쯔강, 갠지스강, 메콩강 등 아시아 주요 하천에 물을 공급하는 핵심 수원지다. 중국과 인도 등을 포함한 약 20억 명이 이 지역 빙하에 의존하고 있다.

빙하 감소는 농업과 에너지 분야에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 분석된다. 빙하에서 공급되는 수자원이 줄어들 경우 농업 생산이 어려워지고, 수력발전 전력 생산량 감소로 이어질 가능성이 제기된다.

보고서 저자인 파루크 아잠 ICIMOD 빙하 전문가는 기후 변화로 인해 이 지역 빙하가 원래 상태로 회복하기 어려운 상황에 접어들었다고 지적했다. 그는 해당 지역이 지구 평균보다 약 두 배 빠른 속도로 온난화가 진행되고 있다고 설명했다.

또 화석연료와 폐기물 연소 과정에서 발생하는 ‘검은 탄소’가 눈의 반사율을 낮춰 빙하 소멸을 가속하는 요인으로 작용하고 있다고 분석하며 배출 저감 필요성을 강조했다.

페마 초 ICIMOD 사무총장은 “이는 미래의 문제가 아니라 현재 진행 중인 위기”라며 “즉각적인 모니터링 강화와 기후 적응 투자가 필요하다”고 밝혔다.

앞서 ICIMOD는 지구 평균 기온이 1.5~2도 상승할 경우 2100년까지 이 지역 빙하 부피가 30~50% 감소할 수 있다는 전망을 제시한 바 있다.