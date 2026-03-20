[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 중동 사태 장기화시 비료 수급 불안 상황을 대비해 수입 다변화 등 선제적으로 대응키로 했다.

농림축산식품부는 20일 중동 정세 불안 장기화에 따른 농업 및 연관 산업 분야 영향을 점검하기 위한 회의를 열고 이같은 방안을 논의했다고 밝혔다.

회의에는 한국스마트팜산업협회, 한국비료협회와 삼양식품, 포스코인터내셔널 등 업계 관계자들이 참석했다.

이날 회의에서는 비료 원료인 요소의 약 38%가 호르무즈 해협을 통해 수입되고 있어 가격 상승과 수급 차질 가능성에 대비해야 한다는 의견이 제기됐다.

최근 유가·환율·운임 상승으로 농가 경영비 부담이 커지고 있는 만큼 지원이 필요하다는 지적도 나왔다.

수출기업들은 물류비 증가와 선적 지연 등 애로를 겪고 있는 것으로 나타났다. 국제 곡물과 가공식품 원료는 오는 6∼9월분까지 물량이 확보돼 있어 당장 수급 영향은 제한적이지만, 환율·유가 상승에 따른 가격 인상 압력이 존재하는 만큼 정부가 선제적으로 수급 안정 방안을 마련해야 한다는 지적도 제기됐다.

농식품부는 중동 상황 장기화에 따른 비료 수급 불안이 발생하지 않도록 동남아시아 등으로 수입선을 다변화하고, 원료 구매 부담 완화를 위해 관계부처와 협력할 계획이다.

아울러 수출기업에 대해서는 수출바우처 등을 활용한 지원과 함께 물류 지원 방안도 추가로 마련하기로 했다.

송미령 농식품부 장관은 “중동 상황의 불확실성이 높은 만큼 우리 산업 분야에 미치는 영향을 최소화하도록 가용 자원을 최대한 활용해 위기에 대응하겠다”고 말했다.