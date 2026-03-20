정부 기후·에너지·환경정책 방향 공유, 지역기업 현장 애로 건의 양재생 회장 “전기요금 차등제, AI 데이터센터 유치 전환점 될 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소(회장 양재생)는 20일 오전 김성환 기후에너지환경부 장관을 초청해 지역 상공인 간담회를 개최했다.

벡스코 제2전시장 회의실에서 열린 이번 간담회는 정부의 기후·에너지·환경정책 방향을 공유하고, 정책추진 과정에서 지역기업들이 겪는 현장 애로와 건의사항을 전달하기 위해 마련됐다. 양재생 회장을 비롯한 지역 상공인 40여 명이 참석했고, 기후에너지환경부에서는 김성환 장관과 정선화 녹색전환정책관 등 주요 부서 관계자들이 함께했다.

김 장관은 모두발언에서 녹색전환 필요성과 정책추진 방향을 설명하며, 탄소중립 이행과정에서 산업계 참여와 협력의 중요성을 강조했다.

지역 경제계는 “전기가 산업경쟁력인 만큼 전력정책이 국가균형발전을 실현하는 실질적 수단으로 작동해야 한다”면서 ▷지역별 전기요금 차등제 실효성 확보 ▷분산에너지특구 지원체계 구축 등을 정부에 건의했다.

탈탄소 녹색전환과 관련해서는 ▷탄소배출권거래제 관련 지역기업 지원 확대 ▷지역 기후대응기금에 대한 국비지원 근거 마련 등을 요청했다.

최근 정부가 추진 의지를 밝힌 낙동강 하류 취수원 다변화 사업과 관련해서도 정부의 책임감 있는 역할을 주문했다.

양재생 부산상의 회장은 “지역별 전기요금 차등제는 부산이 AI 데이터센터와 반도체 등 첨단산업을 유치해 미래 먹거리를 창출할 결정적 전환점이 될 것”이라면서 ”부산시민의 생존권이자 기업 정주여건의 핵심인 ‘맑은 물 확보’를 위해서도 낙동강 취수원 다변화 사업을 정부가 속도감 있게 추진해 줄 것”을 당부했다.