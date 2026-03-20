2월 전 세계 판매량, 전년 대비 70% 급증 올해 전 세계 누적 판매량 약 47만 대 넘어서 지커·지리·링크앤코 신에너지차 판매량 전년比 19%↑

[헤럴드경제=서재근 기자] 지커의 모회사 지리자동차그룹이 지난달 전 세계 판매량 20만6160대를 넘어섰다고 20일 밝혔다.

이로써 지리자동차그룹은 올해 1월과 2월 전 세계 누적 판매량 47만6327대를 기록하며 중국 승용차 시장 선두를 유지했다. 지리자동차그룹의 경쟁력은 해외 시장에서도 이어졌다. 2월에만 전년 대비 138% 늘어난 총 6만879대를 전 세계에 수출했다.

지리자동차그룹의 2월 전 세계 판매량 가운데 지커와 지리, 링크앤코를 포함하는 신에너지차는 전년 동기 대비 19% 상승한 11만7488대 판매됐다. 신에너지차의 올해 누적 판매량 또한 전년 대비 10% 증가한 24만1740대로 집계됐다.

브랜드별 판매량 중에서는 지커의 성장세가 두드러졌다. 지커는 2월에만 전 세계에서 2만3867대의 판매고를 올리며 전년 대비 70% 급증한 성장률을 기록했다. 이는 최대 9일에 이른 중국 춘절 명절 연휴에 따른 조업일수 단축과 소비 시장 위축 속에서도 이뤄낸 성과다.

특히, 대다수 신에너지차 제조사들이 전월 대비 하락세를 기록한 것과 달리 지커는 독보적인 성장 행보를 보여줬다. 2026년 1월과 2월 누적 판매량에서도 지커는 전년 동기 대비 84% 증가한 4만7700여 대를 기록했다.

플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량)인 9X의 흥행이 실적을 견인했다. 실제로 지커 9X는 2월 중국 내수 시장에서 1억원(50만위안) 이상 대형 SUV 부문 판매 1위 모델로 선정됐다. 이는 해당 가격대 전체 차종 중에서도 4개월 연속 판매 1위를 기록한 결과다.

지리자동차그룹 관계자는 “2026년 2월이 중국 자동차 제조사 입장에서 성과를 달성하기 어려운 시기였음에도 지리자동차그룹과 지커는 전년 동기 대비 급성장하는 모습을 보여줬다“며 ”두 회사가 전 세계 자동차 시장에서 보여주는 성장세는 지커가 올해 안으로 한국 시장에 공식 진출할 경우 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다”고 말했다.