기출 트렌드 분석 바탕으로 학습 로드맵 공개 전문 교수진 참여해 최신 기출 해설·빈출 포인트 제공 오는 31일까지 온라인 운영…학습 지원 혜택도 마련

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 최근 출제 난도가 높아진 물류관리사·유통관리사 시험에 대비해 ‘위기 돌파 합격전략 온라인 설명회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 설명회는 매년 변화하는 물류·유통 분야 국가자격시험의 출제 경향을 분석하고, 수험생들이 보다 효율적으로 합격권에 도달할 수 있는 학습 로드맵을 제시하기 위해 마련됐다. 최근 기출문제 심층 분석을 바탕으로 핵심 고득점 전략을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

설명회는 온라인으로 진행되며 오는 31일까지 에듀윌 공식 홈페이지에서 시청할 수 있다. 수험생들은 시간과 장소에 구애받지 않고 자유롭게 설명회 콘텐츠를 확인할 수 있다.

주요 프로그램은 전문 교수진이 직접 전하는 업계 동향 및 전망 세션, 물류관리사 최신 기출 해설 특강, 유통관리사 주요 빈출 핵심 강의 맛보기 등으로 구성됐다. 수험생들은 이를 통해 개정 법령과 최신 이론이 반영된 에듀윌 교육 콘텐츠를 미리 접하고 학습 방향을 세울 수 있다.

설명회 시청자를 위한 학습 지원 혜택도 제공된다. 에듀윌은 관련 교육 과정에 적용 가능한 혜택과 함께 설명회 기간에만 운영하는 특별 학습 지원 프로그램을 마련해 수험생들의 학습 편의를 높일 계획이다.

에듀윌 관계자는 “최근 관련 시험은 단순 암기를 넘어 실무 응용력을 평가하는 문항이 늘어나며 변별력이 높아지고 있다”며 “이번 설명회가 막연한 불안감을 느끼는 수험생들에게 위기를 기회로 바꾸는 합격의 이정표가 되길 기대한다”고 말했다.