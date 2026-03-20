자외선차단제 체외 시험법 도입 논의…국내 첫 자동화 SPF 설비 점검 화장품 안전성 평가 제도 변화 공유…민관 협력 확대 유럽 중심 규제 강화 속 K뷰티 ODM 역할론 부각

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 화장품 연구·개발·생산 ODM 기업 코스맥스가 식품의약품안전처와 만나 K뷰티의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 규제 대응 방안을 논의했다. 유럽을 중심으로 자외선차단제 시험 방식과 화장품 안전성 평가 제도가 빠르게 바뀌는 가운데, 업계와 정부가 제도 변화에 선제 대응하기 위해 머리를 맞댄 것이다.

코스맥스는 지난 19일 경기 성남시 판교 R&I센터에서 안영진 식약처 바이오생약국장 등 관계자들과 간담회를 열고 글로벌 화장품 규제 변화와 국내 제도 도입 방향을 논의했다고 20일 밝혔다. 이번 간담회는 국내 화장품 산업의 글로벌 규제 대응 현황을 점검하고, 향후 국내 도입이 예정된 주요 제도 변화에 대한 민관 협력 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 논의의 핵심은 자외선차단제 체외 시험법 도입 대응이다. 최근 유럽을 중심으로 자외선차단지수(SPF) 측정을 기존 인체적용시험 중심에서 체외 시험법인 국제표준 ISO 평가체계로 전환하려는 움직임이 본격화하고 있다. 기존 인체적용시험은 평가자에 따라 결과 편차가 발생할 수 있는 만큼, 보다 정밀하고 일관된 평가 체계가 필요하다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다.

코스맥스는 이 같은 변화에 대응하기 위해 자외선차단제의 체외 SPF 및 PA 측정이 가능한 자동화 시험 설비를 국내 최초로 도입했다. 회사는 이날 식약처에 자동 로봇 도포 시스템을 활용한 기술과 시험법 운영 현황을 공유하고, 향후 국내 제도 도입 및 적용 방향에 대한 의견을 전달했다.

화장품 안전성 평가 제도 도입에 대한 대응 현황도 주요 의제로 다뤄졌다. 현재 유럽 등 주요 시장에서는 화장품 원료와 완제품에 대한 안전성 평가가 의무화돼 있으며, 국내 역시 단계적 도입을 앞두고 있다.

코스맥스는 국제 규제 요건을 충족하는 성분·원료·완제품 안전성 평가 체계를 선제적으로 구축하고 있다고 설명했다. 회사는 식약처와 준비 현황을 공유하며 향후 국내 제도 도입 과정에서 산업계의 원활한 이행을 지원하고 제도의 안정적 안착을 위한 협력 방안을 함께 논의했다.

코스맥스 관계자는 “이번 간담회는 식약처와 K뷰티 수출 과정에서 화장품 ODM 기업의 역할과 현장 소통의 중요성을 다시 확인하는 자리였다”며 “앞으로도 국제 규제 환경 변화에 기민하게 대응하고 국내 화장품 산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 핵심 역할을 하겠다”고 말했다.