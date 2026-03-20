20일 방탄소년단 완전체 컴백 오후 1시 3년 9개월 만에 신보 발매 “한국적 요소 핵심은 균형과 절제”

[헤럴드경제=고승희 기자] 3년 9개월의 기다림은 끝이 났다. 이제 BTS 2.0의 시작이다. “아직 최고의 순간은 오지 않았다”(‘Yet To Come)고 노래한 방탄소년단의 새로운 챕터다.

완전체 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’의 발매를 몇 시간 앞두고 방탄소년단의 일곱 멤버는 “설레고 떨리지만 감개무량하다”며 20일 소속사 빅히트뮤직을 통해 떨리는 소감을 들려줬다.

방탄소년단의 ‘아리랑’은 이날 오후 1시 전 세계 모든 음원 스트리밍 플랫폼을 통해 공개된다. 2022년 6월 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 내놓는 신보엔 방탄소년단의 정체성과 보편적인 감정을 담았다. 앨범은 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았다.

멤버들은 “오랜만에 일곱 명이 모여 함께 무언가를 할 수 있다는 사실만으로도 기쁘고 감사하다”며 “아미(ARMY.팬덤명) 여러분이 오래 기다려주신 만큼 멋지게 준비해 돌아왔다”고 말했다.

그러면서 “다시 좋은 모습을 보여드릴 수 있다는 것 자체가 큰 감격이고 행복이다. 오랜만의 단체 앨범이라 설렘이 컸던 만큼 두려움도 있지만 멤버들과 아미가 함께라 큰 걱정은 없다”고 했다.

신보에는 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 비롯해 총 14곡이 수록된다. 방탄소년단은 지난 여정에서 쌓은 진솔한 경험과 고민을 전곡에 담아 ‘지금의 방탄소년단’을 보여준다.

슈가는 “가장 우리다운 것이 무엇인지 고민했다. 거창한 메시지보다 ‘우리’ 자체에 초점을 맞췄다”고 했고, 지민은 “계속 앞으로 나아간다는 말을 하고 싶었다”며 “언제나 새롭고 더 나은 모습을 보여야 한다는 부담이 있다. 수많은 고민 또한 있지만, 그럼에도 멈추지 않고 계속해서 헤엄쳐 나갈 것이라는 마음을 표현하고자 했다”는 이야기를 들려줬다. 막내 정국은 “개개인의 시간과 색채를 고스란히 담아서 가장 방탄소년단스러운 앨범이 나왔다”고 귀띔했다.

그간 여러 노래의 가사와 뮤직비디오, 공연을 통해 한국적인 요소를 꾸준히 녹여왔던 방탄소년단은 이번 앨범에선 다시금 ‘한국인’의 정체성을 강조한다. 앨범의 ‘한국적 요소’는 멤버들의 아이디어다.

리더 RM은 “떠오르는 아이디어를 이것저것 던져봤다”며 “송라이팅 세션에서는 태권도를 소재로 곡을 만든 적도 있다. 앨범에는 들어가지 않았지만 개인적으로 꽤 마음에 들었다”고 앨범 제작 과정을 들려줬다.

이어 “한국적인 요소는 일곱 명을 묶을 수 있는 중요한 키워드라고 생각한다”며 “우리가 출발한 곳, 뿌리와도 맞닿아 있기 때문이다. 한국적인 것이 무엇인지는 지금도 계속 재정의되고 변화하고 있다. 우리도 그 흐름의 일부가 되면 재미있을 것 같다”고 말했다.

음반 로고는 정국의 아이디어에서 태어났다. 진과 슈가는 “다양한 방면에서 멤버들의 의견이 더해지면서 지금의 앨범 콘셉트가 잡혔고 전원이 한국인인 만큼 한국적인 요소를 자연스럽게 담으면 좋겠다는 의견도 있었다”고 했다. 뷔는 “멤버들 모두 아이디어를 많이 냈고 각자의 개성을 녹이기 위해 고민했다. 아미분들도 하나씩 찾아보시는 재미를 느끼실 수 있을 것”이라고 말했다.

신보의 가사에도 한국의 흥과 문화가 녹아났다. 제이홉은 “여러 부분에서 ‘일곱 명이 함께할 수 있는 지점’을 더 많이 만들기 위해 시도했다”며 “다시 돌아와 있는 그대로를 보여준다는 것은 결국 뿌리에서 시작하는 일이라고 생각한다. 그 뿌리가 함께 견고했기에 지금의 우리가 있다고 본다”고 강조했다.

한국적 요소를 입었지만 자칫 그것이 상투성이나 정형성을 띠는 것은 경계했다. 멤버들은 나름의 기준을 세워 새 음반 안에 ‘한국적 요소’와 정서를 녹였다.

RM은 “정해진 틀처럼 그대로 가져오기보다는 지금 우리의 방식으로 자연스럽게 풀고 싶었다”며 “과하지 않은 변주와 우리만의 해석이 더해질 때 정서가 더 넓게 전달된다고 생각하기 때문이다. 다양하게 해석될 수 있는 ‘아리랑’을 조금 다르게 가져오고 새롭게 해석해 보고 싶었다”고 했다.

진과 슈가 역시 한국적인 요소를 억지로 넣기보다는 ‘방탄소년단’답게 녹여내는 데 집중했다고 설명했다. ‘한국적 정서’를 살리되, ‘방탄소년단의 색’ 선명하게 남도록 균형을 맞추는 것을 가장 중요하게 생각했다.

제이홉 역시 ‘균형과 절제’를 강조했다. 그는 “다만 그 안에서도 포인트가 되는 순간에는 과감하게 보여주는 게 더 멋질 수 있다”며 “이번 앨범과 무대에서도 ‘과하지 않되 필요한 순간에는 확실하게’라는 기준이 드러나도록 고민했다”고 귀띔했다.

결국 가장 보여주고 싶었던 것은 한국인으로의 정체성, 방탄소년단으로의 정체성이다. 지민은 “음악과 퍼포먼스 전반에서 우리의 정체성과 우리답게 말하는 방식이 무엇인지 고민했고, 그 연장선에서 멤버 전원이 한국인이라는 배경도 다시 생각하게 됐다”며 “그래서 한국적인 요소를 중요한 포인트로 삼았다”고 했다. 그럼에도 우려는 컸다. 지민은 “‘아리랑’은 한국인이라면 어릴 때부터 수없이 접해온 단어이자 민요인 만큼, 이걸 앨범 제목으로 선택하는 데 부담과 책임감이 따랐다”고 돌아봤다.

방탄소년단은 신보 발매와 함께 활발한 활동에 나선다. 20일 오후 2시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 팀 채널에서 컴백 기념 단체 라이브를 열고, 다음 날인 21일 오후 8시부터 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 열고 아미와 시민들을 만난다.