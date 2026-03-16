출제 의도·오답 해설까지 담아 독학 수험생 이해도 높여 단계별 학습 가이드 제시…검정고시 대입 준비생 공략

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 2026년 검정고시 시험을 준비하는 수험생을 대상으로 ‘기출해설집 패키지’를 무료 제공한다고 16일 밝혔다.

이번 패키지는 해설 자료 부족으로 학습에 어려움을 겪는 수험생을 지원하기 위해 마련됐다. 단순히 정답만 확인하는 수준을 넘어 출제 의도를 파악할 수 있도록 검정고시 강의 등 전문 해설 콘텐츠를 함께 제공하는 것이 특징이다.

에듀윌은 특히 검정고시를 통해 대입을 준비하는 수험생에게 안정적인 점수 확보와 전략적인 학습 방향 설정에 도움이 될 것으로 보고 있다.

패키지는 최신 기출문제, 핵심 내용을 정리한 기출 해설 영상, 전문 교수진이 제작한 기출해설집 PDF 등으로 구성됐다. 수험생은 문제 풀이와 해설 학습을 병행하면서 최신 출제 경향을 파악할 수 있다.

에듀윌 관계자는 “기출문제 학습은 검정고시 합격과 성공적인 대입을 좌우하는 중요한 요소”라며 “수험생들이 이번 기출해설집 패키지를 통해 문제 유형을 정확히 파악하고 효율적으로 시험을 준비하길 바란다”고 말했다.