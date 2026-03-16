고감도 센서·진단키트 융합…차세대 플랫폼 구축 정부 R&D 과제 참여 및 글로벌 유통·판매 협력 통신·바이오 기술 결합으로 글로벌 진단 시장 공략

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 체외진단 전문기업 엑세스바이오의 자회사인 웰스바이오가 통신 부품 전문 중견기업 와이솔과 체외진단 전 분야에서의 공동 연구개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 업무협약은 ▷체외진단 기술 및 이를 응용한 현장진단(POCT) 분야에서의 공동 연구 ▷국내외 정부 R&D 과제의 공동 기획 및 참여 ▷향후 제품 및 서비스 상용화를 위한 제조·유통·판매 협력 논의 등을 주요 골자로 한다.

와이솔은 2008년 삼성전기로부터 SAW 필터 사업부를 인수하여 RF 부품 사업을 영위하고 있는 통신 부품 전문 기업이다. 스마트폰 등 이동통신 단말기에 사용되는 무선 주파수(RF) 필터 및 이를 반도체 소자와 집적한 RF 모듈 제조·개발 기술을 핵심 역량으로 보유하고 있다. 특히 지속적인 R&D 투자를 통해 고도화한 센서 기술은 전 세계적으로 수요가 높은 바이오센서 시장에서 새로운 성장 동력이 될 것으로 평가받는다.

웰스바이오는 10년 이상의 체외진단 의료기기 상용화 노하우를 보유한 기업으로, 다양한 감염성 질환 감별용 분자진단 키트와 마약류 진단용 면역진단 키트를 생산하고 있다. 또한 현장진단용 바이오센서를 유럽, 중동, 동남아시아 등 글로벌 시장에 활발히 유통 중이다.

양사는 와이솔의 고감도 센서 기술과 웰스바이오의 체외진단용 키트 개발 노하우를 결합해 기존의 한계를 극복한 차세대 진단 플랫폼을 개발하고, 글로벌 유통망을 통해 시너지를 극대화할 계획이다. 향후 공동 기획하는 R&D 과제를 통해 기술적 우수성을 입증하고 상용화 검증을 철저히 진행할 방침이다.

서석찬 웰스바이오 대표이사는 “이번 MOU를 통해 와이솔의 탁월한 센서 기술과 웰스바이오의 개발 노하우가 만나 시장성이 높은 고민감도 현장진단용 플랫폼 개발의 실현 가능성을 높였다”며 “양사 간 시너지를 통해 핵심 진단마커 개발을 완수하고, 웰스바이오의 글로벌 네트워크를 통한 수출 확대라는 결실을 거둘 수 있길 희망한다”고 밝혔다.

한편 웰스바이오는 팜젠사이언스를 최대주주로 둔 엑세스바이오의 자회사로 지난 2013년 설립됐다. 지난해 11월에는 자사의 바이오센서 현장진단 장비 및 검사 시약이 산업통상자원부와 코트라(KOTRA)가 선정하는 ‘차세대 세계일류상품’에 최종 선정되며 기술력을 인정받은 바 있다.