장금용 권한대행 주재 비상경제대책회의 개최 민생·산업 8개 분야 14개 대책 확정

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 중동 지역의 긴장 고조에 따른 경제 불확실성을 최소화하기 위해 시 차원의 비상대응체제를 전격 가동한다.

시는 지난 12일 장금용 시장 권한대행 주재로 ‘비상경제대책회의’를 열고, 상황이 안정될 때까지 권한대행을 총괄단장으로 하는 민생·산업·총괄지원반 중심의 비상대응 태스크포스(TF)를 운영하기로 했다고 밝혔다. 이번 조치는 지난 11일 수출기업 간담회에서 제기된 현장의 우려를 반영한 후속 대책이다.

시는 우선 소비심리 위축을 막기 위해 상반기 지역사랑상품권인 ‘누비전’ 발행 규모를 당초 계획보다 두 배 이상 늘린 2200억원으로 확대 집행한다. 유가 상승으로 타격이 큰 물류업계를 돕기 위해 관내 화물 운송 차량 5400여 대를 대상으로 기존 유류세 연동 보조금에 더해 경유 유가 연동 보조금을 한시적으로 추가 지급한다. 물가 안정을 위해 관내 155개 주유소의 가격표시제 준수 여부를 상시 점검하고, 진해군항제 기간 바가지요금 단속 등 현장 물가 관리에도 정책 역량을 집중할 방침이다.

경영 위기에 직면한 소상공인과 중소기업을 위한 자금 수혈도 속도를 낸다. 소상공인 육성자금 360억원을 투입해 안정적인 경영 환경을 뒷받침하며, 중소기업에는 2000억원 규모의 융자 지원과 200억원 규모의 동반성장협력 협약을 통해 금융 부담을 낮춘다. 특히 창원 전체 수출액(226억4000만 달러)의 5.5%인 12억5900만 달러를 차지하는 중동 지역 수출 기업 196개소를 보호하기 위해 수출보험료와 물류비 지원 범위를 대폭 확대하기로 했다.

농수산 분야의 생산 원가 부담 완화책도 병행한다. 농업발전기금 10억원을 긴급 투입해 농축산물 생산과 유통 비용을 지원하고, 어업용 면세유의 10%를 예산 범위 내에서 보조해 수산업계의 경영난을 덜어줄 계획이다. 아울러 에너지 수급 위기에 대비해 공공부문부터 에너지 절약 실천에 나서며, 긴급 생계 지원이 필요한 위기가구를 적극 발굴해 사회 안전망을 강화할 방침이다.

장금용 시장 권한대행은 “경제 위기 상황에서는 현장이 체감할 수 있는 신속하고 과감한 행정 조치가 무엇보다 중요하다”며 “정책 대응 시기를 놓쳐 시민과 기업이 피해를 보는 일이 없도록 모든 가용 수단을 동원해 민생 안정과 산업 경쟁력 유지에 총력을 다하겠다”고 강조했다.