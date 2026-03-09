KB·신한·하나·우리, 여성 리더와 회동 “성별 아닌 능력과 성과로 검증된 존재”

세계 여성의 날(3월 8일)을 맞아 주요 금융지주 회장들이 여성 리더십 확대와 조직 내 다양성 문화를 강조했다.

9일 금융권에 따르면 KB·신한·우리금융그룹은 지난 6일 그룹사 여성 리더와 함께하는 네트워킹 행사를 일제히 개최했다. 현장에는 각 지주 회장이 직접 참석해 여성 인재 육성에 대한 의지를 밝혔다.

양종희 KB금융 회장은 이날 ‘그룹 신임 여성 부점장 콘퍼런스’에 참석해 “성별이 아닌 능력과 성과로 검증된 존재라는 자부심을 가져야 한다”고 참석자들을 격려했다.

올해 새롭게 선임된 그룹 주요 계열사 여성 부점장을 축하하는 자리에서 양 회장은 “AI(인공지능) 시대일수록 중요한 것은 사람 사이의 소통과 공감”이라며 “포용적 리더십을 통해 금융의 새로운 가치를 만들어 달라”고 당부했다.

진옥동 신한금융 회장도 같은 날 서울 중구 로얄호텔에서 열린 ‘2026 신한 쉬어로즈(SHeroes) 컨퍼런스’에서 참석자들에게 “여성 리더를 넘어 신한의 인재로 계속 성장해 나가야 한다”고 주문했다. 신한 쉬어로즈는 2018년부터 시작된 신한금융의 여성 리더 육성 프로그램이다.

진 회장은 “누군가 만들어 놓은 길을 따르지 말고 주체적 사고를 바탕으로 스스로 정답을 만드는 리더가 되길 바란다”며 여성 리더들의 적극적인 역할을 주문했다.

임종룡 우리금융 회장은 17개 전 그룹사 본부부서 여성 부장 80여명이 참석한 ‘여성리더 네트워킹 데이’에 참석해 전 그룹사 여성 리더에게 “핵심 직무 내 여성 리더의 역할을 확대할 수 있도록 제도를 지속 정비하겠다”고 약속했다.

그는 “다양성은 기업의 지속 성장과 직결되는 필수 전략”이라며 “서로 든든한 조력자가 돼 그룹 내 시너지를 더욱 강화해 달라”고 당부했다.

하나금융그룹도 올해 여성 리더 육성 프로그램인 ‘하나 웨이브스(Hana WAVEs)’ 5기를 선발해 운영할 예정이다. 자기주도 학습, 독서 토론, 전략 과제 발표, 혁신 사례 도출, 스피치 교육 등 다양한 프로그램을 통해 여성 임직원의 리더십 역량 강화를 지원하고 있다.

함영주 하나금융 회장은 그간 하나 웨이브스 관련 행사에서 여성 직원들을 향해 “함께 성장하는 리더, 그룹의 지향점을 이해하고 실천하는 리더로 성장하기를 기대한다”고 당부해 왔다.

김은희·유혜림 기자