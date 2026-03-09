LNG서 희토류까지, 종합 에너지 기업 조달·정제 등 희토류 공급망 구축 추진 대미투자 흐름에 현지 합작공장 설립 에너지·식량·소재 신사업에 3조 투자

“희토류는 이제 시장에서 사고파는 자원이 아닌, ‘전략 무기’입니다.”(최영재 포스코인터내셔널 상무)

희토류 생태계를 장악하고 있는 중국에게 희토류는 가장 강력한 외교 무기이자, 미국의 약한 고리다. 미중 갈등이 최근 ‘희토류 전쟁’으로 비화한 배경이다. 미국의 관세 부과에 중국이 희토류 수출 통제로 맞서면서다. 한국을 비롯한 각국은 난데 없는 희토류 공급난을 맞닥트렸다.

이런 가운데, 갈등의 핵심이자 전략 자원인 희토류에서 최근 신사업을 개척하고 있는 기업이 있다. 바로 포스코인터내셔널이다.

미중 자원 전쟁 속 희토류 사업기회 포착

포스코인터내셔널은 1967년 설립된 종합 상사로서, 희토류를 조달하고 공급하는 매개 역할을 맡아왔다. 지난해부터는 희토류 등 신사업을 적극 모색하면서 종합 에너지 기업으로 탈바꿈하고 있다.

특히 희토류가 단순히 산업 원료를 넘어, 전략 자원으로 떠오른 시대에 맞춰 ‘희토류 밸류체인’을 구축하겠다는 게 회사의 구상이다.

희토류는 자연계에 극히 드문 17가지 화학 원소를 묶어서 이르는 말이다. 이 중 네오디뮴(Nd), 이트륨(Y) 등을 합금해 만드는 대표적인 부품이 전기차 구동모터에 들어가는 영구자석이다.

현재 글로벌 희토류 80% 가량이 중국에서 채굴되고 있다. 영구자석을 전 세계에서 가장 많이 생산하는 나라 역시 중국이다. 중국이 희토류 수출을 틀어쥐면 미국도 휘청일 수밖에 없는 구조다.

최영재 상무는 지난달 24일 국회에서 열린 ‘핵심광물 주도형 공급망 구축 토론회’에서 “희토류 공급망 문제의 본질은 미중 패권 경쟁이라는 구조적 충돌에 있다”며 “미국은 기술과 공급망을 동맹 중심으로 재편하면서 중국 의존을 낮추려 하고, 중국은 전략 자원을 통제함으로써 글로벌 영향력을 강화하려 하고 있다”고 설명했다.

미국은 중국 의존적인 구도를 깨고 ‘탈중국 희토류 공급망’을 구축하려 하고 있다. 미국은 중국 다음으로 희토류를 많이 생산하는 나라이지만, 그 규모는 7분의 1 정도로 턱없이 작다. 이 때문에 파트너가 절실한 상황이다. 포스코인터내셔널은 이런 미국과 손을 잡아 사업 기회를 모색하겠다는 방침이다.

美와 손잡고 희토류 밸류체인 구축

포스코인터내셔널은 미국에서 희토류 채굴 및 영구자석 생산 사업을 키워 이를 수출하고, 동시에 포스코의 친환경 구동모터 제조 자회사 포스코모빌리티솔루션 공급망에도 적용할 계획이다. 나아가 정제 기술을 통해 폐영구자석을 재활용해 다시 원료로 삼는 순환 경제도 모색하고 있다.

최 상무는 “현재의 목표는 단기간 내에 자산을 확보해, 안정적인 희토류 조달 단계를 구축하고 동시에 판매처를 다변화해 ‘양적 성장’을 추진하는 것”이라고 말했다. 광산 보유 회사 및 영구자석 분리·정제 회사에 투자해 미국 내 포스코 영구자석 공장에 미국 협력사와의 합작공장을 설립한다는 계획이다.

초기 투자와 파트너십은 이미 현실화돼 있다. 포스코인터내셔널은 지난해 9월 미국 소재회사 ‘리엘레멘트 테크놀로지스’와 업무협약을 맺었다. 해당 회사는 희토류를 정제해 산업용 소재로 만드는 기술을 보유하고 있다.

양사 협약은 정부가 추진하는 대미 투자 프로젝트와도 연결돼 있다. 지난해 9월 열린 양사 협약식에는 이계인 포스코인터내셔널 사장을 비롯해 나성화 산업통상자원부 산업공급망정책국장과 조셉 윤 주한미국대사대리 등 정부 관계자도 참석했다. 양사는 희토류부터 영구자석까지 한번에 생산하는 최초의 미국 시설이 될 전망인데, 여기에 필요한 규제 완화 등을 한미 양국 정부가 논의할 예정이다.

내년까지 3대 신사업에 3.2조원 투입

포스코인터내셔널은 ‘에너지·식량·소재’를 3대 핵심 신사업으로 추진하고 있다. 에너지 사업에선 2023년 포스코에너지와의 합병을 기점으로 액화천연가스(LNG) 탐사·생산(E&P), 수송, 저장, 발전에 이르는 밸류체인을 구축했다.

현재는 전남 광양 LNG 터미널 저장 용량을 133만킬로리터(㎘)로 기존 대비 40% 이상 늘리는 증설이 진행 중이다. 2022년 인수한 호주 천연가스 기업 세넥스에너지 역시 기존 생산량 대비 60페타줄(PJ) 규모로 증산을 진행 중이다.

식량 사업에는 지난 2015년 본격적으로 진출해 연간 수백만톤 규모의 곡물을 거래하고 있다. 오는 2030년까지는 연간 1000만톤의 식량을 취급한다는 목표로, 지난해 11월 인도네시아 대형 팜유 기업 기업 ‘삼푸르나 아그로’를 인수했다. 이를 포함 포스코인터내셔널이 확보하고 있는 영농 기반은 15만헥타르(ha)에 달한다.

소재 부문에선 희토류 밸류체인을 비롯해 다양한 사업을 영위하고 있다. 기존 구동모터는 친환경 영역으로 확대해 2030년 750만대까지 생산량을 늘릴 계획이다. 전기차 배터리 핵심 소재인 흑연 영역도 키워, 지난해에는 매장량 세계 2위 규모인 탄자니아 흑연 광산 개발에 착수했다.

포스코인터내셔널이 이같은 신사업에 지난해부터 2027년까지 투입할 예정인 자본은 총 3조 2000억원이다. 지난 2024년 발표한 기업가치 제고 계획에 따르면 구체적인 투자 내역은 ▷미얀마 가스전 4단계 개발 ▷광양 제2 LNG터미널 건설 ▷팜유 정제사업 진출 ▷인도네시아 팜농장 인수 ▷구동모터코아 생산공장 건설(멕시코·폴란드) 등이다.

“올해 신사업 결실 원년”

증권가에선 포스코인터내셔널이 올해부터 본격적으로 신사업 결실을 볼 것으로 기대하고 있다.

강동진 현대차증권 연구원은 “2023~2025년 영업이익이 3년간 정체했으나 올해부터 영업이익 성장 사이클에 진입하고 있다”며 “올해는 세넥스 증산 효과 및 신규 팜 농장 인수 효과가 주요 성장 동력이며, 향후 팜 원유 증산 및 광양 LNG 터미널 7, 8호기 증설 등을 통해 안정적인 성장 기조를 이어잘 전망”이라고 내다봤다.

이런 실적 반전 조짐은 지난 연말부터 가시화된 분위기다. 지난해 4분기 포스코인터내셔널 영업이익은 전년 대비 83.6% 성장한 2655억원을 기록했다. 호주 세넥스 에너지 증산 및 팜 농장 영업이익이 반영된 결과다.

포스코인터내셔널 관계자는 “포스코그룹차원에서 2차전지 소재와 LNG·에너지 사업, 리사이클링을 넥스트코어로 지정하고 꾸준히 지원해왔기 때문에 현재의 성과와 수익으로 이어질 수 있었다”고 강조했다.

