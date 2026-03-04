李 대통령 국빈 방문 맞춰 ‘한-필리핀 비즈니스 파트너십’ 열어 韓 51개사·필리핀 바이어 100여 개사 참가 1640만 달러 규모 수출 계약 11건 체결

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라는 필리핀 마닐라 SMX 컨벤션센터에서 ‘한-필리핀 비즈니스 파트너십’ 행사를 개최했다고 4일 밝혔다. 이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문에 맞춰 개최된 이번 행사에는 한류소비재, 인공지능 등 다양한 분야에서 우리 중소·중견기업 51개사가 참가했다.

필리핀은 인구 1억1000만 명 중 절반 이상이 30세 이하인 젊은 국가이며, 지난해 국민총지출의 67%를 가계 소비가 차지할 정도로 내수시장 규모도 크다. 이에 코트라는 우리 기업의 필리핀 소비시장 진출을 지원하기 위해 1:1 비즈니스 상담회와 함께 K-컬처 체험이 가능한 공간을 조성해 참석자들의 높은 호응을 얻었다.

우선 비즈니스 상담회에는 소비재, 서비스, 의료·바이오를 중심으로 우리 기업 40개사와 현지 바이어 100여 개사가 만나 열띤 상담을 벌였다. 특히, 현지 기업들의 협력 수요를 적극 반영해 필리핀 대표 유통망의 전용 상담관도 마련했다.

필리핀 내 89개 쇼핑몰을 보유하고 있는 현지 최대 유통망인 ‘SM그룹’을 비롯해 창고형 매장 ‘랜더스’ 등이 우리 기업과 제품 입점을 논의했다. 코트라 관계자는 “한국기업이 복잡한 유통 경로를 거치지 않고 현지 대형 유통망에 직접 진출할 수 있는 가능성을 높였다”고 밝혔다.

필리핀은 동남아 국가 가운데 유독 한류가 강세다. 문화체육관광부가 시행한 2025년 한국 국가이미지 조사 결과, 필리핀 국민의 한국 호감도는 91.4%로 아시아 국가들 중에도 가장 높다. 이에 맞춰 상담장 밖에서는 ‘K-라이프스타일’ 체험을 주제로 한류 우수제품 쇼케이스를 진행했다. 화장품, 간편식, 안마의자 등 K-뷰티, K-푸드, K-의료가전을 대표하는 한국기업이 전시에 나서 필리핀 바이어들의 커다란 관심을 받았다.

현장에서는 김밥, 솥밥, 커피 등 K-프랜차이즈 시식회가 열리는 동시에 필리핀 유명 인플루언서가 한국 상품 라이브 커머스를 진행하며 열기를 더했다. A 제약사가 필리핀 조영제 유통 선두 B사와 약 280만 달러 공급 계약을 체결하는 등 모두 11건, 1640만 달러 규모 계약 성과도 거뒀다.

강경성 코트라 사장은 “올해로 수교 77주년을 맞은 필리핀은 동남아시아의 대표적 경제 한류 중심지”라며 “이번 순방을 계기로 한층 강화된 양국의 협력 관계와 한-필리핀 자유무역협정(FTA)을 적극 활용해 우리 기업의 현지 진출이 확대되도록 온 힘을 다하겠다”고 말했다.

한편, 코트라는 이날 오전 ‘한-필리핀 인공지능·디지털 전환(AX·DX) 라운드테이블’도 개최했다. 이 행사에는 필리핀 정보통신기술부(DICT) ‘데이비드 알미롤’ 차관이 직접 참석, 우리 정보통신기업 11개사와 클라우드·데이터센터 구축 프로젝트를 논의했다.