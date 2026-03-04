양국 대통령 참석 ‘한-필 비즈니스 포럼’ 개최…총 7건 MOU 체결

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문을 계기로 한국 소비재 기업들이 현지에서 1640만달러(한화 242억7700만원 가량) 규모의 수출 계약을 따냈다.

아울러 조선, 원전, 소비재 등 다양한 분야에서 총 7건의 업무협약(MOU)이 체결되면서 양국 간 경제 협력이 한층 강화됐다.

산업통상부는 4일(현지시간) 필리핀 마닐라 SMX 컨벤션 센터에서 ‘한-필 비즈니스 파트너십’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 식품, 뷰티, 헬스케어 등 국내 소비재 기업 52개사와 필리핀 바이어 70개사가 참가했다.

비즈니스 상담 결과 총 11건, 1640만달러 규모의 수출 계약이 현장에서 체결됐다고 산업부는 전했다.

현장을 찾은 김정관 산업부 장관은 소비재·프랜차이즈 분야 우리 기업 전시관을 둘러보며 필리핀 내 K-라이프스타일 확대 방안을 논의했다.

이어 필리핀 현지의 대규모 유통망을 보유한 SM, 랜더스(Landers) 등 현지 기업 부스를 찾아 K-소비재의 판로 확대 방안을 모색했다.

김 장관은 “최근 K-뷰티, 식품 등 한국 제품의 인기가 빠르게 확산하고 있는 만큼 정부는 관계부처 및 유관기관과 긴밀히 협력해 필리핀을 거점으로 동남아 시장에서 다양한 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 우리 기업의 시장 진출을 적극 지원할 것”이라고 말했다.

파트너십 행사에 앞서 이날 오전 산업부, 한국경제인협회 주관으로 양국 대통령이 참석한 가운데 ‘한-필 비즈니스 포럼’이 열렸다.

이 자리에서 김정관 장관과 크리스티나 A. 로케 필리핀 통상산업부 장관이 임석한 가운데 조선·원전·소비재 등 여러 방면에서 총 7건의 MOU가 맺어졌다.

가장 눈길을 끈 분야는 원전과 조선이다. 한국수력원자력 및 한국수출입은행은 필리핀 전력기업 메랄코와 신규원전 건설사업의 사업·재무 모델을 공동 개발하고 인력을 양성하는 내용의 MOU를 맺어 향후 우리 기업의 현지 원전 사업 참여 기반을 다졌다.

HD현대중공업은 필리핀 기술교육개발청(TESDA)과 손잡고 조선 인력 양성과 기술 협력에 나서기로 했다.

HD현대중공업은 필리핀 현지생산 거점인 수빅조선소에서 지난해 9월 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 참석한 강재 절단식을 계기로 필리핀 현지에서의 생산을 늘려오고 있다.

식품 분야에서는 삼양식품이 현지 유통사 S&R과 수출 및 유통 협력을 위한 MOU를 체결해 필리핀 전역으로 K-푸드의 저변을 넓히는 성과를 거뒀다.

포럼에서 진행된 발표 세션에서는 핵심광물, 조선, 소비재, 인프라 등 분야에서 HD현대중공업, LX인터내셔널, 롯데, K-Water 등 우리 기업의 우수 활동 사례를 공유하고, 양국 기업 간 실질적인 협력 방안을 논의했다.

산업부는 이번 국빈 방문을 계기로 도출된 비즈니스 성과가 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 사업 기회로 이어지도록 ‘한-필 경제협력 위원회’ 등을 통해 후속 조치를 이어갈 방침이다.