2026년 中企 육성·혁신촉진 시행 전년비 26% 증액 1178억원 편성 인공지능전환 등 47개 사업 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 울산 지역 기업의 대부분을 차지하는 중소기업의 혁신성장과 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 ‘2026년 중소기업 육성 및 혁신촉진 계획’을 본격 추진한다.

중소벤처기업부 기본통계에 따르면 울산 지역 중소기업은 소상공인을 포함해 14만4111개사로 전체 기업의 99.88%를, 종사자 수는 36만3147명으로 전체 근로자의 86.15%를 차지하면서 핵심 경제주체 역할을 하고 있다.

울산시는 이 같은 규모의 중소기업 경쟁력 강화를 위해 ▷미래성장동력 창출을 위한 중소기업 인공지능전환(AX) ▷제조혁신을 선도하는 울산형 창업생태계 구축 ▷상권 활력 회복을 위한 소상공인·전통시장·사회적경제기업 지원 등 3대 목표를 정하고 금융·기술·인력 등 8개 분야 47개 사업을 추진한다.

예산은 지난해 936억원보다 26% 증액된 1178억원을 투입하며, 세부 사업 내용과 신청 절차는 울산시 누리집에 공고할 예정이다.

금융 분야에서 ▷경영안정자금 지원 ▷위생관리시설 개선비 저리 융자 지원 등 3개 사업에 105억원을, 기술 분야에서 ▷지역 주도형 인공지능(AI) 대전환 ▷지역 디지털기업 성장지원 ▷지역 특화 제조데이터 활성화 등 12개 사업에 598억6000만원을, 인력 분야에서 ▷조선업 재직자 희망공제사업 ▷중소기업 작업환경 안전업(UP)·클린업(UP)사업 등 4개 사업에 205억1600만원을 지원한다.

수출 분야에서 ▷해외 판촉 ▷해외 전시박람회 참가 ▷수출보험·보증료 지원 등 3개 사업에 11억3900만원을, 내수 분야에서 ▷사회적경제기업 제품 홍보·체험공간 운영 등 1개 사업에 8000만원을 지원한다.

또 창업 분야에서 ▷창업 전주기 수요자 맞춤형 지원을 위한 창업지원사업 등 7개 사업에 104억7600만원을, 경영 분야에서 ▷지역 이전·신증설 기업에 대한 투자유치보조금·지방투자촉진보조금·연구개발(R&D) 사업비 지원 등 16개 사업에 152억9300만원을 지원한다.

울산시 관계자는 “지역 경제의 근간인 중소기업의 경쟁력 제고를 위해 자금 지원은 물론 행정적으로도 적극 지원해 나갈 것”이라고 설명했다.