저소득·중증 질환 가정 대상 5년간 지속 지원 초록우산 어린이재단과 협력…누적 약 5억원 상당 제품 기부

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬은 초록우산 어린이재단과 함께 KBS 프로그램 ‘동행’을 통한 헬스케어 가전 후원이 누적 100회를 기록했다고 4일 밝혔다.

세라젬은 2022년부터 초록우산 어린이재단과 협력해 ‘동행’ 프로그램을 통해 저소득층과 중증 질환자 가정을 대상으로 헬스케어 가전 제품을 지원해 왔다. 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V 컬렉션’과 프리미엄 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’ 등 헬스케어 제품을 꾸준히 후원하며 가정 내 건강 관리를 지원하고 있다.

그동안 세라젬이 기부한 제품 규모는 약 5억원 상당이다. 이번 KBS ‘동행’ 제547회 방송을 통해 누적 100번째 후원이 이뤄지며 의미 있는 기록을 세웠다.

이번 100번째 후원은 9살 다희와 언니 서희가 어머니와 함께 생활하고 있는 가정을 대상으로 진행됐다. 이 가정은 5년 전 아버지를 심장마비로 떠나보낸 이후 어머니가 협심증과 허리 디스크, 관절 통증 등 복합 질환을 앓으며 생계를 이어가고 있다. 두 자매 역시 병원비 마련에 보탬이 되기 위해 방과 후 캔과 공병을 모으며 생활을 이어가고 있다. 해당 사연은 지난 1월 방송된 ‘동행’ 539회 ‘다희의 신나는 골목 탐구 생활’을 통해 소개됐다.

세라젬은 해당 가정에 ‘마스터 V 컬렉션’ 제품 1대를 전달해 일상에서 척추 건강을 관리할 수 있도록 지원했다. 또 가족이 웰카페와 웰라운지에서 의료기기를 체험하며 휴식을 취할 수 있는 시간도 제공했다.

가족은 ‘세라체크존’을 통해 건강 상태를 점검하고, 척추 관리와 순환 케어 등 세라젬의 ‘7케어 설루션’ 프로그램과 연계된 다양한 의료기기를 체험했다. 관련 후원 과정은 지난 2월 28일 방송된 ‘동행’ 547회를 통해 공개됐다.

세라젬 관계자는 “‘동행’ 프로그램을 통해 도움이 필요한 이웃의 일상 가까이에서 실질적인 지원을 이어올 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 소외된 이웃과 함께하며 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

세라젬은 국내 취약계층 지원뿐 아니라 해외에서도 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 인도에서는 2016년부터 ‘드림스쿨’ 프로젝트를 진행하며 교육 환경 개선 사업을 추진하고 있다. 지난해 9월 자발푸르 마디아프라데시 지역에 드림스쿨을 조성하며 총 14개 프로젝트를 완료했고, 올해 15번째 사업도 추진할 계획이다.

중국에서는 2006년부터 ‘희망소학교’ 사업을 통해 학교 신축과 시설 개선을 지원하고 있다. 현재까지 17개 학교 건립 및 지원을 진행했으며, 올해 18번째 학교 건립도 추진 중이다. 2016년부터는 중국 주요 대학과 연계한 장학금 프로그램도 운영하고 있다.