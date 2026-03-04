89억원 투입해 고용비 등 지원 원·하청 일자리 격차 해소 기대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 고용노동부 주관 ‘지역 상생형 격차 완화 일자리 지원사업’ 공모 선정으로 확보한 국비 67억원과 지방비 22억원 등 89억원으로 근로자 공제사업과 근로환경·안전·복지 개선사업, 고용 지원사업을 시행한다.

조선업 분야에서는 HD현대중공업 사내협력사 신규 입사자를 대상으로 정부·지자체·원청·근로자가 공동 참여하는 자산형성 공제사업을 추진한다. 또 안전관리자 고용비와 기숙 임차비, 협력사 근로자 휴가비 등을 지원한다.

석유화학업 분야에서는 SK지오센트릭 협력사 신규 입사자 대상으로 자산형성 공제사업과 함께 기술·안전 자격증 특전 지원, 협력사 근로자 쉼터 개선을 지원한다.

자동차부품업 분야에는 상시근로자 5인 이상 500인 이하 사업장과 근로자를 대상으로 일자리 창출 및 초기 고용지원, 지속가능한 고용 생태계 조성, 특화 고용서비스 지원을 한다.

울산시는 이번 사업을 통해 산업 진입에서 시작해 현장 적응, 근속 유지를 거쳐 산업 전환으로 이어지는 체계를 구축할 계획이다.

울산시 관계자는 “지역 상생형 격차 완화 사업을 통해 원·하청 이중구조 문제를 단계적으로 개선하고, 전통적인 주력산업 전반의 고용안정을 정착시켜 나갈 것”이라고 말했다.